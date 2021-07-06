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Rusya'dan Türkiye'ye uçuşlar artıyor

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Rusya 13 kentten daha Türkiye'ye uçuşlara izin verdi. 12 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacak karara göre İzmir'e uçuşlar da mümkün hale geldi.
Rusya'dan Türkiye'ye uçuşlar artıyor

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, Rusya'dan Türkiye'ye uçuş yapılmasına izin verilen havalimanların sayısının artırıldığını duyurdu.

Açıklamaya göre 12 Temmuz tarihinden itibaren Rusya'nın Barnaul, Belgorod, Volgograd, Voronej, Kaluga, Kransnodar, Lipetsk, Nalçik, Orenburg, Saratov, Soçi, Tümen ve Yujno-Sahalinsk kentlerinden Türkiye’ye uçmak mümkün olacak. Bu 13 kentin de dahil edilmesiyle birlikte Rusya'dan Türkiye'ye uçuş yapılabilen uluslararası havalimanlarının sayısı 45'e çıkıyor.

Ayrıca 12 Temmuz'dan itibaren Rusya'dan İzmir'e uçmak da mümkün olacak. Daha önceki karara göre Rus kentlerinden sadece İstanbul, Ankara, Antalya, Dalaman ve Bodrum havalimanlarına sefer yapılabiliyordu.

Rusya, 12 Nisan'da yaptığı açıklamayla koronavirüs vaka sayısının artması nedeniyle Türkiye'ye uçuşları 15 Nisan - 1 Haziran tarihleri arasında kısıtlama kararı almıştı. Ardından bu süre 21 Haziran'a kadar uzatıldı. 22 Haziran'dan itibaren Rusya'dan Türkiye'ye uçuşlar yeniden başladı.

Türkiye'ye uçuş kısıtlamalarının kaldırılması turizm açısından önem taşıyor. Geçen yıl pandeminin gölgesinde geçen turizm sezonunda Türkiye'yi yaklaşık 2 milyon Rus turist ziyaret etmişti. 2019'da ise 7 milyonu aşan Rus turistle rekor kaydedilmişti.

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