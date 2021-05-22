Rusya'dan Türkiye’ye verilmeyen uçuş izni, Güney Kıbrıs’tan BAE’ye alternatif ülkelere verildi

AKP iktidarının dış politikada sıkışması, kötü yönetim ve salgınla daralan ekonomiyi iyice vurdu. Rusya’nın turist yasağının nedeninin ise salgın değil politik olduğu anlaşıldı.

Dış politikada sıkışma gün geçtikçe artıyor. Avrupa Parlamentosu sert bir raporla Türkiye’nin tam üyelik sürecine son verilmesini istedi.

Amerika Birleşik Devletleri ile haziranda nasıl bir yol haritası çizilecek belli değil.

Rusya ile S-400, Ukrayna, Suriye, İsrail anlaşmazlıkları var. Çin’le üstü kapalı bir Uygur Türkleri krizi yaşanıyor...

Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gibi Körfez ülkeleriyle de sorunlar büyük...

Enflasyonla, işsizlikle, döviz kurlarında istikrarsızlıkla cendereye giren ekonomi yüzünden Türkiye net bir politika çizemiyor. Dış politikadaki yalpalamanın nefesi ekonominin üzerinde yani...

Pandemiden etkilenmeyen hiçbir kesim, hiçbir sektör kalmadı ama turizm bu sektörlerin başında yer alıyor. Aşıda da şimdiye kadar başarılı olunamadığı için 30 milyar dolar olarak telafuz edilen turizm gelirlerine ulaşmak hayal.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bunu kabullenmiş olmalı ki önceki gün “Turist gelmiyor gelenden de üç beş dolar kazanalım” dedi.

Batı’da Almanya ve İngiltere’den kısa vadede turizm hareketi zor. Kırmızı listede yer alan Türkiye, seyahat sigortalarının kapsamı dışında. En önemli pazar Rusya’dan ise temmuzdan önce bir hareket imkânsız görünüyor.

Rusya’da yaşayan iş insanlarına, oradan durum nasıl görünüyor diye sordum. Ne yazık ki gidişat sıkıntılı.

Sorunun covid’den çok siyasi olduğunu söylüyorlar. Türkiye’ye yasak kararının Ukrayna’ya İHA satıldığı haberlerinden sonra geldiğini söyleyen bir iş insanı, Rus turistin talepleri artsa da hükümet tarafından “plan yapmayın” uyarısıyla karşılaştığını anlatıyor. Yorumu şöyle:

“Yasak salgınla ilgili olmaktan çok biraz cezalandırma olarak görünüyor. Buradaki yorumlar bu yönde.”

Türkiye’ye uçuşları durduran Rusya, dün alternatif pazarlara 500’e yakın charter uçuşu başlattı. Bu destinasyonlar arasında en çok uçuş izni alan ülkeler Bulgaristan, Yunanistan ve Birleşik Arap Emirlikleri.

Verilen izinle, yaz tatili için Rusya’nın yaklaşık 20 bölgesinden yurtdışına uçuşlar olacak.

HEYET BEKLENİYOR

Rusya’dan inceleme yapmak için bu hafta bir heyet gelecek. Türk turizmciler hâlâ umutlarını korumak istiyor. Tek umut dayanma gücü kalmayan Rus turizm şirketleri ile halkın Türkiye’ye gelme talebiyle yaratılacak baskıda. Bunun da 30 Haziran’dan önce olması beklenmiyor. Turizmde kredi ötelemelerinin, kısa çalışma ödeneğinin sona ereceği haziran da gelir açısından kaybedilmiş görünüyor!

Turizmci entübe, yoğun bakımdan çıkar mı bilinmiyor!

PETKİM’İ BIRAKTI ÖDÜLLÜ MÜZECİ OLDU

Petrokimya Holding (PETKİM) Türkiye’nin en önemli sanayi şirketlerinden biri. 1965 yılında kuruldu. Amaç, Türkiye’nin cari açığının en önemli bölümünü oluşturan petrokimya ürünlerindeki ithalatı azaltmaktı. 2008’e kadar kamu kuruluşu olarak faaliyet gösterdi. 2008’de ise Azerbaycan’ın devlet kuruluşu Socar’a 160 milyon dolara satılarak özelleştirildi. Kenan Yavuz 2004’ten 2016’ya kadar Petkim’i yöneten, adı neredeyse kurumla özdeşleşen bir isim. Petkim bugün hâlâ onun döneminde planlanan yatırım politikaları ile devam ediyor. Sanayinin ara malı ihtiyacı hâlâ ithalatla karşılanıyor.

Kenan Yavuz ise bugünlerde ilginç bir haberle gündemde. Memleketi Bayburt’ta uzun yıllardır emek vererek açtığı Etnoğrafya Müzesi en prestijli müzeleri belirleyen Avrupa Müze Forumu tarafından düzenlenen yarışmada “Yılın Müzesi” seçildi ve “2021 Silletto Ödülü”nü almaya hak kazandı.

Yavuz, yurtdışı ve yurtiçinden gelen tepkilerden çok mutlu. Müzeyi salgın döneminde bile 12 bin kişinin ziyaret ettiğini söyleyen Yavuz, müzenin yanına bir de konak yapmış. Salgın sonrasında farklı bir turizm modeli oluşturmak istediğini söylüyor ve ekliyor:

“Bayburt, Türkiye’nin kadim topraklarından biri. Dede Korkut’un, Şair Zihni’nin, Ağlar Baba’nın vatanı. Buradaki kadim kültürü ülkemizin ve dünyanın gündemine taşıma misyonuna sahip olmak gerçekten çok büyük bir sorumluluk.”