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Rusya'dan Türkiye'ye videolu çağrı: Suriye'deki teröristlere destek ve silah vermeyi durdurun

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Rusya'dan Türkiye'ye çağrı: Suriye'deki teröristlere destek ve silah vermeyi durdurun
Rusya'dan Türkiye'ye videolu çağrı: Suriye'deki teröristlere destek ve silah vermeyi durdurun

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Türk ordusunun Suriye'deki teröristlere destek verdiğini belirtti. Açıklamada Ankara'ya teröristlerin faaliyetlerine destek vermeyi ve onlara silah sevk etmeyi durdurma çağrısı yapıldı.

Türkiye destekli militanların Kminas ve Neyrab bölgelerinde Suriye ordusunun savunmasını Türk ordusunun desteğiyle kırdığını vurgulayan Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, şu açıklamayı yaptı:

"Bunun Türk Silahlı Kuvvetleri'nin militanlara destek verdiği ilk vaka olmadığına dikkat çekmek isteriz. Türk tarafını teröristlerin faaliyetlerine destek vermeyi ve onlara silah sevk etmeyi durdurmaya çağırıyoruz."

Teröristlerin Kminas-Neyrab hattında Suriye ordusuna yönelik saldırıları çok sayıda zırhlı tankla gerçekleştirdiğini ve Türk ordusunun buna topçu ateşiyle destek verdiğini aktaran Merkez, Suriye ordusunun savunmasının bunun sonucunda kırıldığını belirtti.

Saldırılarda 4 Suriye askerinin yaralandığını duyuran Merkez, Suriye ordusuna yönelik topçu atışlarının Rusya'nın bunları tespit etmesi üzerine durduğunu belirtti:

"Türk mevzilerinden Suriyeli birliklere topçu ateşi açıldığı, Rus objektif kontrol araçları tarafından tespit edilerek çatışmaları önleme hattı üzerinden Türk tarafına bildirildi. Bunun üzerine Türk tarafı, topçu atışlarını durdurdu."

Merkez, Rus Su-24 savaş uçaklarının Suriye'nin talebi üzerine militanlara ateş açtığını ve bunun sahadaki çatışmanın seyrini tersine çevirerek Suriye ordusunun saldırıları püskürtmesini sağladığını vurguladı.

Açıklamada Suriyeli birliklerin 1 tank, 6 piyade aracı ve yüksek kalibreli silahların bulunduğu 5 arazi aracını imha ettiği kaydedildi.

Merkez, 43 saniyelik bir video yayınlayarak Türk topçularının İdlib'de militanların saldırlarına destek verdiği anları da paylaştı.

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