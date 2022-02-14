Rusya’dan Ukrayna Açıklaması: Anlaşma Şansımız Var

Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelen Lavrov Batı'yla anlaşma şansı olduğunu söylerken, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise, Uzakdoğu’daki sularında muhtemelen ABD’ye ait yabancı bir denizaltı tespit edildiğini duyurdu.

Ukrayna krizinde tansiyon hızla yükselirken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin askeri riskleri azaltmak için somut öneriler sunduğunu belirterek gerilimin çözümü için anlaşma şansları olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmede Lavrov, krizin çözümüne ilişkin diplomatik çabalara devam ettiklerini belirterek “Müzakerelerle ilerleyecek bir yol görüyoruz” dedi.

Lavrov Rusya'nın güvenlik garantileriyle ilgili ABD'den yanıt ve somut öneriler aldıklarını ancak Avrupa Birliği'yle NATO'dan alınan yanıtların tatmin edici olmadığını, Rusya'nın taleplerinin bir bütün olarak ele alınması gerektiğini ifade etti.

ABD'den cevaplanmamış sorularla ilgili yanıt almaya çalıştıklarını kaydeden Rus bakan, görüşmelerin sonsuza dek süremeyeceğini ama anlaşma için her zaman bir şans olduğunu sözlerine ekledi.

RUS SAVUNMA BAKANI: SULARIMIZDA YABANCI DENİZALTI TESPİT ETTİK

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise, Uzakdoğu'daki sularında muhtemelen ABD'ye ait yabancı bir denizaltı tespit edildiğini söyledi.

Rusya lideri Putin'e açıklamalarda bulunan Şoygu, Rusya'nın birçok bölgedeki askeri tatbikatlarının sona erdiğini, diğerlerinin de tamamlanmak üzere olduğunu kaydetti.

ABD daha önce Rus karasularında askeri operasyonlar düzenlediği iddiasını reddetmişti.

Bir Rus yetkili ise, daha önce ordunun izinsiz olarak karasularına giren yabancı ülkelere ait gemi veya denizaltılara ateş açmaya hazır olduğunu ifade etmişti.

‘AB, RUSYA’NIN SALDIRIP SALDIRMAYACAĞINDAN EMİN DEĞİL’

Öte yandan Avrupa Birliği'nden bir yetkili, birliğin Rusya’nın Ukrayna’ya karşı atabileceği adımlara karşı çeşitli hazırlıklar yaptığını ancak Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıp saldırmayacağından ya da tüm bunların blöf olup olmadığından emin olmadığını belirtti.

Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, Rusya daha ileri giderse olası AB zirvesinde Rusya’ya karşı ortak bir yaklaşım benimseneceğini söyledi.

Yetkili ABD ve Rusya arasındaki görüşmelerin “fazla sonuç vermediğini” ancak Putin ile diyaloğun Almanya ve Fransa liderleri üzerinden halen devam ettiğini belirtti.

ABD Rusya’nın Ukrayna’yı her an işgal edebileceğini açıklarken Moskova bu iddiayı reddediyor ancak NATO’nun bölgedeki faaliyetlerinin sınırlandırılmasını ve Ukrayna’nın NATO’ya üye olmamasını içeren bir dizi güvenlik garantisi talep ediyor.

ABD ve NATO daha önce Rusya’nın bu taleplerini reddettiklerini duyurmuştu.