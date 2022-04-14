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Rusya’dan “Ukrayna saldırdı” iddiası

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Rusya-Ukrayna savaşında yaklaşık 50 gün geride kalırken, Rusya’daki bazı yerleşim yerlerinin sınırı geçen Ukrayna helikopterleri tarafından vurulduğu ve 7 kişinin yaralandığı iddia edildi.
Rusya’dan “Ukrayna saldırdı” iddiası

Rusya, ülkenin Bryansk bölgesindeki yerleşim yerlerinin sınırı geçen Ukrayna helikopterleri tarafından vurulduğunu ve 7 kişinin yaralandığını savundu.

Ukrayna sınırına yakın Belgorod bölgesinin valisi, Ukrayna güçlerinin bir köyü de hedef aldığını ama burada yaralanan olmadığını söyledi. Olayı soruşturan yetkililerden yapılan açıklamada da, “Silah yüklü iki saldırı helikopteri yasa dışı olarak Rusya'nın hava sahasına girdi. Alçaktan uçarak en az altı hava saldırısı düzenlediler” dendi. Olayda bazı binaların da zarar gördüğü ifade edildi.

Rusya daha önce de Ukrayna helikopterlerinin sınırı geçerek Rusya'daki bölgeleri vurduğunu öne sürmüş, Ukraynalı yetkililerse suçlamayı reddetmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Rusya'ya yönelik sabotaj ve saldırılarının Rusya'dan Kiev'e yönelik bir misillemeyi tetikleyebileceği belirtilmişti.

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