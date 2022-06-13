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Rusya'dan Ukrayna'ya nükleer silah tedarik etme planına yanıt

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Rusya Devlet Duma sözcüsü Vyacheslav Volodin, Ukrayna'ya nükleer silah tedarik etme fikrinin "Avrupa'nın merkezinde nükleer bir çatışmayı kışkırtmak anlamına geldiğini ve bunun bir delilik olduğunu söyledi.
Rusya'dan Ukrayna'ya nükleer silah tedarik etme planına yanıt

Polonya’nın eski Dışişleri ve Savunma Bakanı Radoslaw Sikorski, Ukrayna’ya bağımsızlığını savunabilmesi için nükleer silah verilmesi gerektiğini söyledi.

Sikorski’nin mesajına Moskova’dan yanıt, Rusya Devlet Duma sözcüsü Vyacheslav Volodin’den geldi.

Volodin bir sosyal medya gönderisinde, “Bu tür milletvekilleriyle Avrupalılar bugün karşı karşıya kaldıkları mülteciler, rekor enflasyon, enerji krizi gibi sorunlardan çok daha ciddi sorunlar yaşayacaklar. Sikorski, Avrupa’nın merkezinde nükleer bir çatışmayı kışkırtıyor. Ne Ukrayna’nın ne de Polonya’nın geleceğini düşünmüyor. Önerileri gerçekleşirse tüm Avrupa ile birlikte bu ülkeler de ortadan kalkacaktır” dedi.

Volodin ayrıca kıdemli Polonyalı diplomatın ruh sağlığını sorgulayarak “bir psikiyatrist tarafından muayene edilmesi” gerektiğini söyledi.

Sikorski’nin nükleer silah mesajı

Polonya’nın eski Savunma ve Dışişleri Bakanı olan ve şu an Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili olan Radoslaw Sikorski, Ukrayna’ya yeniden bağımsızlığını kazanabilmesi için nükleer silah verilmesi gerektiğini söylemişti.

Sikorski, Ukrayna’daki durumu yakından takip ettiklerini belirterek, “Ukrayna’nın 1994’te Budapeşte Memorandumu’nun imzalanmasından sonra nükleer potansiyelinden vazgeçtiği biliniyor. O zamanlar herkes Ukrayna’nın Sovyet döneminde kurulan sınırlar içinde bağımsız bir ülke olacağını anlamıştı. Ancak Rusya bu Budapeşte Memorandumu’nu ihlal ettiğinden Batı olarak Ukrayna’ya nükleer savaş desteği verme hakkımız olduğuna inanıyorum” demişti.

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