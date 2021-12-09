  • BIST 2.031,44
  • Altın 779.73249
  • Dolar 13.7675
  • Euro 15.5509
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKANorveç'te toplu Noel yemeğine katılan 120 kişide Omicron varyantına rastlandı

Rusya’dan Ukrayna’ya Suçlama: Ağır Silah Yığıyorlar

» »
Rusya, Ukrayna'yı sınıra ağır silahlar yığmakla suçladı.
Rusya’dan Ukrayna’ya Suçlama: Ağır Silah Yığıyorlar

Rus haber ajanslarının “son dakika” ibaresiyle servis ettiği açıklamalarda Moskova’nın Kiev yönetimini suçladığı duyuruldu. Ajansların servis ettiği haberlerde Ukrayna’nın sınıra ağır silahlar yığdığı da kaydedildi.

Öte yandan ajanslar, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova’nın açıklamalarına da yer verdi. Zaharova, bölgede gerilimin devam ettiğini ve Ukrayna’nın sınıra asker ve mühimmat gönderdiğini aktardı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hırvatistan Cumhurbaşkanından Tepki Toplayan Açıklama08 Aralık 2021 Çarşamba 23:51
  • Almanya’da Sahte Aşı Pasaportu Vahşeti: 5 Ölü08 Aralık 2021 Çarşamba 22:52
  • Sanna Marin: Finlandiya Başbakanı Covid temaslıyken gece kulübüne gittiği için özür diledi08 Aralık 2021 Çarşamba 22:35
  • AB Dijital Covid Sertifikası 1 Şubat'tan itibaren sadece 3. doz aşı olanlara verilecek08 Aralık 2021 Çarşamba 21:33
  • Fransa'da Kaşıkçı Cinayetine İlişkin İsim Karışıklığı08 Aralık 2021 Çarşamba 21:28
  • Özdemir’e "gıda lobisine sınırları göster" çağrısı08 Aralık 2021 Çarşamba 16:29
  • Europol’ün Pandora Papers raporu: Offshore’daki servet 7,5 trilyon Euro08 Aralık 2021 Çarşamba 16:01
  • Almanya Fasla ikili diplomatik ilişkilere geri dönmek istiyor08 Aralık 2021 Çarşamba 13:52
  • 16 yıllık Merkel dönemi bitti08 Aralık 2021 Çarşamba 13:44
  • Almanya'da Olaf Scholz Başbakan seçildi08 Aralık 2021 Çarşamba 12:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti