Rusya’dan yaptırım kararı

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, aralarında Savunma Bakan Yardımcısı Mike Yadley ve Wellington Belediye Başkanı Andy Foster'ın da bulunduğu 32 Yeni Zelanda vatandaşının misilleme gerekçesiyle yaptırım listesine alındığı bildirildi.

Rusya’nın Ukrayna’da süren operasyonları nedeniyle çok sayıda Rus diplomat, hükümet temsilcisi ve iş adamına yaptırım uygulayan Yeni Zelanda’ya Rusya’dan misilleme geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, aralarında Savunma Bakan Yardımcısı Mike Yadley, Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Shane Arndell, Donanma Operasyon Komutanı Garin Golding, Silahlı Kuvvetler Komutan Yardımcısı Rose King, Wellington Belediye Başkanı Andy Foster, Auckland Belediye Başkanı Philip Bruce Goff, Dunedin Belediye Başkanı Aaron Garth Hawkins ve Nelson Belediye Başkanı Rachel Hadley Reese'in de bulunduğu çok sayıda ordu mensubu, belediye başkanı ve gazeteciden oluşan 32 kişinin yaptırım listesine alındığı ifade edildi.

LİSTE GENİŞLEYEBİLİR

Bakanlık uygulanan yaptırım kararlarıyla ilgili olarak, “Yeni Zelanda hükümetinin, hem Rus yetkililer hem de aileleri ile iş dünyası ve medya temsilcilerine uyguladığı yaptırımlara yanıt olarak, bu ülkede Rus düşmanlığı gündemini oluşturan kamu organları, kolluk kuvvetleri ve gazetecilerden oluşan 32 Yeni Zelandalı yaptırım listesine eklendi” ifadelerini kullanırken, listenin daha da genişletilebileceğini aktardı.