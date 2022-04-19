  • BIST 2.519,24
  • Altın 917.703
  • Dolar 14.6574
  • Euro 15.8108
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAGuterres'ten Kudüs'teki kutsal mekanların statükosunun korunması çağrısı

Rusya’dan yaptırımlara karşı ekonomiye milyarlarca dolarlık destek

» »
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Batı tarafından Rusya’ya uygulanan ekonomik yaptırımları hatırlatarak, söz konusu yaptırımların aşılması ve Rus ekonomisine destek amacıyla 2,5 trilyon rubleden (32,3 milyar dolar) fazla bir bütçe kullanacaklarını ifade
Rusya’dan yaptırımlara karşı ekonomiye milyarlarca dolarlık destek

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya'ya yönelik uygulanan ekonomik yaptırımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaptırımların ardından Rusya'da enflasyonun normale dönmeye başladığını söyleyen Siluanov, “Enflasyon yavaşlıyor, finansal piyasalardaki istikrar nedeniyle enflasyon oranları kademeli olarak düşüyor” dedi.

Ülkede finansal istikrarın sağlanmasından dolayı faiz oranlarının olumlu yönde etkilendiğini savunan Siluanov, “Federal kredi tahvillerinin uzun vadeli faizleri yüzde 10,5’e düştü. Enflasyon düştükçe bu göstergede daha fazla düşüş bekliyoruz. Rusya Merkez Bankası, enflasyon için risk oluşturmadan faiz oranlarını düşürmeye başladı. Enflasyondaki daha fazla yavaşlama, ekonomideki faiz oranlarının düşmesine ve buna bağlı olarak ticari faaliyetleri genişletmek yönünden katkıda bulunacaktır” dedi.

Yaptırımlara karşı yapılacak yardımlara değinen Siluanov, “Şimdi, mali destek eylem planı hakkında birkaç söz aktarmak istiyorum. Genel olarak mali destek planı 2,5 trilyon rubleyi (32,3 milyar dolar) aşıyor. Buna bütçe tahsisleri, Ulusal Varlık Fonu’ndan sağlanan fonlar ve basit vergi destekleri de dahildir” dedi.

Rusya’nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasının ardından yurtdışında Rusya'ya ait tahmini büyüklüğü 640 milyar dolar olan altın ve döviz rezervinin yaklaşık 300 milyar doları donduruldu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Japonya'da elle yoğrulan 1 kilogram yeşil çay 15 bin 400 dolara satıldı19 Nisan 2022 Salı 11:03
  • Putin: “Rusya’ya yönelik yaptırımlar başarısız oldu”18 Nisan 2022 Pazartesi 22:59
  • Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 205 çocuk öldü18 Nisan 2022 Pazartesi 19:58
  • Rusya, esir aldığı 2. İngiliz askeri televizyona çıkardı18 Nisan 2022 Pazartesi 16:52
  • Ukrayna'da Ortodoks ve Katolik dini bayramları savaşın gölgesinde kutlanıyor17 Nisan 2022 Pazar 18:48
  • Rus kadınlar Rusya'nın Berlin Büyükelçiliği önünde Ukrayna için açılık grevinde17 Nisan 2022 Pazar 17:49
  • Batan Rus savaş gemisinden kurtulan askerler ortaya çıktı17 Nisan 2022 Pazar 16:38
  • Kuzey Kore 'taktik güdümlü füze' denedi17 Nisan 2022 Pazar 14:06
  • Kimyasal silah kalıntısı bulunduğu iddia edildi17 Nisan 2022 Pazar 12:59
  • Rusya Devlet Televizyonu: 3’üncü Dünya Savaşı başladı16 Nisan 2022 Cumartesi 19:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti