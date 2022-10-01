Rusya’dan yeni hamle! Kara yolu taşımacılığına yollar kapandı

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin tarafından imzalanan kararnameye göre, dost olmayan ülkelerin kara yolu taşımacılığında Rusya topraklarını kullanmalarına artık izin verilmeyecek.
Çeşitli gıda, giyim ve teknolojik ürünlerin yanı sıra tıbbi malzemeler yasaktan muaf tutuldu.
AB DE AYNI KARARI ALMIŞTI
Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya’nın kara yolu taşımacılığında Avrupa topraklarının kullanılmasına yönelik çeşitli kısıtlama kararları almıştı.
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