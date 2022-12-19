  • BIST 5.419,02
  • Altın 1089.661
  • Dolar 18.6354
  • Euro 19.7676
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -5 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Rusya’dan Yunanistan’a tehdit gibi açıklama: Uyarıyoruz…

» »
Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Yunanistan'ın Rus S-300 hava savunma sistemleriyle ilgili planı ortalığı karıştırdı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tehdit gibi açıklama geldi.
Rusya’dan Yunanistan’a tehdit gibi açıklama: Uyarıyoruz…

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Yunan basınında yer alan “Yunanistan’ın Ukrayna’ya Rus S-300 hava savunma sistemlerini devretmeye hazır olduğu” yönündeki iddialara dair yazılı açıklama yaptı.

“DÜŞMANCA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ”

Yunanistan yönetiminin son zamanlarda sıkça buna benzer açıklamalar yaptığını belirten Zaharova, “(Yunanistan yönetiminin) Kiev rejimine S-300 ve diğer Rus, Sovyet hava savunma sistemlerini sevk etme yönündeki kışkırtıcı planlarının düşmanca olduğunu düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

“YUNAN YÖNETİMİNİ UYARIYORUZ”

Zaharova, “Yunanistan’ın çatışma bölgelerine silah göndermekle Ukrayna’nın suç ortağı olacağı ve Rusya ile askeri teknik alanında 1995’te ve 2013’te yaptığı anlaşmaları ihlal edeceğini” vurgulayarak, şunları kaydetti:

*Bu anlaşmalar, Yunanistan’ın, Rusya’nın izni olmadan tedarik ettiğimiz askeri teçhizatın üçüncü bir ülkeye devredilmesini yasaklıyor. Anlaşmadaki yükümlülüklerin ihlali, kaçınılmaz sonuçlar yaratacak, Yunanistan’ın savunma kapasitesini zayıflatacak.

*Bu, Yunan tarafının silah ticareti alanındaki uluslararası kısıtlamalara kayıtsız kaldığını gösteriyor. Kiev’e gönderilen tüm askeri teçhizat, Rusya güçlerince zamanında takip edilerek imha edilecek.

*Geç kalmadan tehlikeli planlardan vazgeçilebilir. Yunan yönetimini, sorumlu olması gerektiği konusunda uyarıyoruz.

“PATRIOT GELECEK, S-300 GİDECEK”

Yunan basınında yer alan haberlerde, “Yunanistan’ın, ABD’nin Patriot uçaksavar füze sistemini Girit adasına yerleştirmesi durumunda, Rusya’dan tedarik ettiği S-300 hava savunma sistemlerini Ukrayna’ya sevk edeceği” öne sürülmüştü.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin’de şehirler arası ulaşımda kısıtlamalar kaldırılıyor18 Aralık 2022 Pazar 23:30
  • New York Times: ABD, Ukrayna’nın Rus generale suikast girişimini durdurmaya çalıştı18 Aralık 2022 Pazar 18:58
  • Zelenskiy: Kiev'de durum kötü18 Aralık 2022 Pazar 10:48
  • FIFA’dan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’ye ret!17 Aralık 2022 Cumartesi 18:39
  • Rusya: AB, Türkiye’ye yaptırım baskısı yapıyor17 Aralık 2022 Cumartesi 16:25
  • Rusya, Ukrayna’ya füze yağdırdı16 Aralık 2022 Cuma 20:00
  • Kremlin: Papa, Rusya’dan özür diledi15 Aralık 2022 Perşembe 21:15
  • Putin’den nükleer füze adımı: ABD ve İngiltere’yi vurabilir15 Aralık 2022 Perşembe 17:35
  • ABD’de Rusya’nın BMGK’den Çıkarılması İçin Karar Tasarısı15 Aralık 2022 Perşembe 16:23
  • Zelenskiy: Rusya Donbas’ta şehri yok ediyor15 Aralık 2022 Perşembe 12:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti