Rusya’dan Zaporijya Nükleer Santrali açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) heyetinin tüm zorluk ve sorunlara rağmen Zaporijya Nükleer Santrali’nde çalışmasını “çok olumlu” bulduklarını bildirdi.

Peskov, UAEA misyonunun Zaporijya Nükleer Santrali'ne gelerek yaptığı incelemelerle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Tüm zorluklara rağmen misyonun gelişini olumlu olarak nitelendiren Peskov, misyonun çalışmalarını değerlendirmek için çok erken olduğunu belirtti.

Misyonun santralin durumu ve nükleer güvenlikle ilgili sorunları değerlendirmesi gerektiğine dikkati çeken Peskov, “Genel olarak, Ukrayna tarafının kışkırtıcı eylemleriyle ilgili olanlar da dahil olmak üzere tüm zorluk ve sorunlara rağmen, komisyonun gelip çalışmaya başlamasını çok olumlu buluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Peskov, heyetin santralde çalışmalarına devam ettiğini ve misyonun orada bulunmasının önemli olduğunu vurguladı.