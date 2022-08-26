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Rusya’nın Almanya’daki Ukraynalı askerleri gözetleme girişiminde bulunduğu iddia edildi

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Rus istihbaratının Almanya’da çeşitli silah sistemlerine ilişkin eğitim alan Ukraynalı askerleri gözetleme girişiminde bulunduğu ileri sürüldü.
Rusya’nın Almanya’daki Ukraynalı askerleri gözetleme girişiminde bulunduğu iddia edildi

Spiegel dergisinin haberinde, Alman makamlarının, ABD ve Alman Silahlı Kuvvetlerinin Ukraynalı askerlere eğitim verdiği Rheinland-Pfalz eyaletindeki Idar-Oberstein ve Bavyera’daki Grafenwöhr askeri tesislerinin önünde şüpheli araçları gözlemlediği aktarıldı.

Güvenlik çevrelerinin Rus servislerinin telsiz tarayıcılarla Ukraynalı askerlerin cep telefonu verilerini gözetlemeye çalışmış olabileceğinden de şüphelendiği ifade edilen haberde, eğitim alanlarının üzerinden de küçük insansız hava araçlarının birçok kez uçtuğunun görüldüğü kaydedildi.

Alman Askeri İstihbarat Teşkilatı (MAD) Başkanı Martina Rosenberg de Alman Silahlı Kuvvetlerinin internet sayfasına yaptığı açıklamada, Rusya'dan gelebilecek casusluk tehdidine karşı uyarıda bulundu.

Rosenberg, 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaştan sonra tehdit durumunun değiştiğini belirterek, özellikle Ukraynalı askerlerin Almanya'da eğitim görmesi ve Ukrayna'ya silah sağlanmasıyla Almanya’ya ilginin arttığını ifade etti.

Bir insansız hava aracının, bir mühimmat deposunun veya Ukrayna askeri güçlerinin eğitim gördüğü bir yerin üzerinden uçtuğunda casusluk ve sabotaj olasılıklarının dikkatli bir şekilde incelenmesi gerektiğini vurgulayan Rosenberg, bunların yakından izlendiğini kaydetti.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise Ukrayna savaşıyla Rus casusluğu tehdidinin, dezenformasyon kampanyalarının ve siber saldırıların başka bir boyut kazandığını ifade etti.

Ukraynalı askerler, Grafenwöhr’de ABD’li askerlerden, Idar-Oberstein’de de Alman askerlerden eğitim alıyor.

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