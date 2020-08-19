Rusya'nın ardından Çin de koronavirüs aşısı için tarih verdi

Rusya'nın koronavirüs aşısını onaylamasının ardından sevindiren bir haber de Çin'den geldi. Devlete ait şirket, 140 dolardan düşük maliyetle üretilecek aşının yıl sonunda piyasaya sunulmaya hazır olacağını duyurdu.

Çin'de devlete ait bir ilaç firmasının ürettiği yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısının yıl sonuna kadar piyasaya sunulmaya hazır olacağı bildirildi.

28 GÜN ARAYLA İKİ DOZ YAPILACAK

SinoPharm şirketinin yöneticisi Liu Cingcın, Çin Komünist Partisinin Guangming gazetesine yaptığı açıklamada, yıl sonunda piyasaya çıkacak Covid-19 aşısının 140 dolardan daha düşük bir fiyata mal olacağını ve 28 gün arayla iki doz yapılacağını söyledi.

"NÜFUSUMUZUN HEPSİ AŞI VURDURMAK ZORUNDA DEĞİL"

Liu, büyük şehirlerde yaşayan işçi ve öğrencilere aşı uygulanması gerekeceğini ancak nüfus yoğunluğu bulunmayan kırsal kesimdekiler için böyle bir gerekliliğin bulunmadığını ifade etti. Liu Cingcın, "1,4 milyarlık nüfusumuzun hepsi aşı vurdurmak zorunda değil" diye konuştu.

YILDA 220 MİLYON DOZ ÜRETİM

Kendisinin de bu aşıyı uygulattığını dile getiren SinoPharm'ın yöneticisi ayrıca şirketin yılda 220 milyon doz üretme kapasitesine sahip olduğunu kaydetti.

YÖNETİCİLER ÜZERİNDE DENEME TARTIŞMA KONUSU OLDU

Çinli uzmanlar ve yöneticilerin deneme aşamasındaki aşılardan vurdurduğu yönündeki haberler, bilim çevrelerinde tartışma konusu olmuştu.

RUSYA GERİ SAYIMA BAŞLADI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müjdesini verdiği koronavirüs aşısının ne zaman sivil halka uygulanacağı ile ilgili resmen tarih verilmiş ve aşının en geç 1 aya kadar sivil halka uygulanacağı duyurulmuştu.