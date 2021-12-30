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Rusya’nın Büyükelçisinden Tartışma Yaratan Türkiye Yorumu

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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türkiye ile ilgili dikkat çekici bir açıklama yaptı.
Rusya’nın Büyükelçisinden Tartışma Yaratan Türkiye Yorumu

Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türkiye’ye tatile gelmeyi planlayan Rus vatandaşlarına şaşırtan bir açıklama yaptı.

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Yerhov’un açıklamalarını Rus haber ajansı TASS okurları ve aboneleriyle paylaştı. Yerhov, bazı Rus vatandaşlarının Türkiye’de adli konularda yaşadığı sıkıntıları gündeme getirdi.

Yerhov, “Yasal süreçler erteleniyor. Otomobil kazaları sonucunda ya da Türklerin ya da otel çalışanlarının ihmalkarlığı yüzünden ölen ya da yaralanan Rus turistlerin davaları kelimenin tam anlamıyla yıllar sürüyor” dedi.

“YASAL SİSTEMİN FARKINDA OLUN”

2019 yılında Bodrum’daki bir otelde yüzme havuzunda ölen 18 yaşın altındaki Alisa Adamova’yı hatırlatan Yerhov bu davanın devam ettiğini hatırlatırken, Alanya’da ölen Olga Desyatova ile ilgili soruşturmanın da sürdüğüne dikkat çekti.

Rusya’nın Türk makamlarla bu konuda görüştüğünü ve bu durumun ülkenin turist destinasyonu olma algısına zarar verebileceğini söyleyen Yerhov, “Türkiye’ye gelmeden önce Türkiye’deki yasal sistemin farkında olun. Dikkatli olmalısınız” dedi.

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