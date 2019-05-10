  • BIST 89.541
  • Altın 253,159
  • Dolar 6,1132
  • Euro 6,8655
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

‘Rusya’nın casusu’ olduğu iddia edilen balina, suya düşen telefonu kurtardı (Video)

» »
Norveç’te ‘Rusya’nın casusu’ olduğu ileri sürülen beyaz balinanın, bir kadının suya düşürdüğü iPhone’u kurtarıp ağzıyla geri getirdiği belirtildi.
‘Rusya’nın casusu’ olduğu iddia edilen balina, suya düşen telefonu kurtardı (Video)

Norveç’in Hammerfest kentinde arkadaşları ile bir tekne gezintisi yapan Ina Mansika isimli kadın, iPhone’unu suya düşürdü. Ancak beyaz bir balina, ağzıyla telefonu yeniden yüzeye çıkardı. Mansika’ya da yalnızca telefonu balinanın ağzından almak kaldı.

The Dodo sitesine konuşan Mansika, “Herkes çok şaşırdı, gördüklerimize inanamadık. Telefonumu geri alabildiğim için aşırı mutlu ve minnettar oldum” dedi.

Kameralara yansıyan o anlar, “Hayvanlar insanlardan daha nazik olduğunda” sözleriyle Instagram’da paylaşıldı.

Telefonu getiren balinanın, Rusya’nın casusu olduğu ileri sürülen balina ile aynı olduğu iddia ediliyor.

‘ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİLMİŞ OLABİLİR’

Rusya tarafından eğitilmiş olabileceği düşünülen bir beyaz balina Norveç kıyılarında görülmüş, balinanın sahilden 40 kilometre öteye gitmediği iddia edilmişti.

‘Hvaldimir’ ismi verilen balinanın çok dost canlısı olduğuna dikkat çekilirken, Fiskeribladet gazetesinde bunun sebebinin zihinsel sorunları olan çocukları eğlendirmek için eğitilmiş olabileceği iddiası yer aldı.

Gazetede çalışan eski gazeteci Morten Vikeby, Rusya’nın Norveç’le olan sınırına yakın yerlerde 2008 yılında terapi amaçlı balinaların eğitildiğini belirttiği bir yazı hazırladı. Semion isimli bu merkezden arşiv görüntüleri de yayınlandı.

Vikeby, balinadaki kemerlerin muhtemelen içinde çocukların olduğu küçük botların çekilmesi için kullanıldığını, bu kadar dost canlısı olma nedeninin de insanlar arasında bulunması olduğunu ifade etti. Yayınlanan arşiv görüntülerindeki balinanın da Hvaldimir’inkine benzer hareketler sergilediği görülüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere’de dev eşek bulundu23 Nisan 2019 Salı 10:34
  • Biyologlar Derneği “İklim Değişikliğinin Neresindeyiz” konferansı düzenleyecek22 Nisan 2019 Pazartesi 16:44
  • NASA'nın uydu araştırması küresel ısınma verilerini doğruladı: Dünya 15 yıldır ısınıyor18 Nisan 2019 Perşembe 20:13
  • Buz parçası üzerinde sürüklenen kutup ayısı 700 kilometre uzaklıktaki köye indi18 Nisan 2019 Perşembe 14:21
  • Çevreci örgütler Akkuyu’daki nükleer santrala karşı insan zinciri oluşturacak18 Nisan 2019 Perşembe 12:06
  • Greenpeace, Nestle toplantısını bastı: Tek kullanımlık plastik üretimini durdurun13 Nisan 2019 Cumartesi 21:28
  • Mağusa'da öğrenciler iklim değişikliğine farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi12 Nisan 2019 Cuma 13:07
  • Ellerimizle adayı yok ediyoruz: Kaplumbağa yumurtalama alanına otel dikiliyor (video)11 Nisan 2019 Perşembe 16:19
  • Sincap öldürmek isterken kendi öldü11 Nisan 2019 Perşembe 13:46
  • İklim savunucularından enerji sektörüne mektup var: Paris hedeflerini baz alın11 Nisan 2019 Perşembe 10:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti