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Rusya’nın DW yasağına siyasetçiler ve basın kuruluşlarından tepki

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Moskova'nın kararını değerlendiren Almanya Dışişleri Bakanlığı, konu ile ilgili açıklamasında bunun, "Alman-Rus ilişkileri için yeni bir yük" olduğunu ifade etti.
Rusya’nın DW yasağına siyasetçiler ve basın kuruluşlarından tepki

Rusya'nın, Almanya’nın yurt dışına yayın yapan medya kuruluşu olan Deutsche Welle'nin (DW) yayınlarını yasaklayarak DW'nin Moskova bürosunda çalışan muhabirlerinin akreditasyonlarını iptal etmesine Almanya'da büyük bir tepkiyle karşılandı. Moskova'nın kararını değerlendiren Almanya Dışişleri Bakanlığı, konu ile ilgili açıklamasında bunun, "Alman-Rus ilişkileri için yeni bir yük" olduğunu ifade etti.

Almanya Kültür Bakanı Claudia Roth ise, DW'ye getirilen yasağı "Basın özgürlüğüne saldırı" ve "Büyük bir krizin ifadesi" olarak nitelendirdi. ARD televizyonunda yayınlanan "Morgenmagazin" programına katılan Roth burada yaptığı açıklamada, Rusya'nın, Almanya'nın RT (Russian Today) DE'ye getirdiği yasağa böyle bir karşılık vermesinin "hiçbir şekilde kabul edilebilir olmadığını" dile getirdi.

İki yayın kuruluşu arasında benzerlik kurulamayacağını vurgulayan Roth, "RT Almanya bir yayın lisansı almayı denemedi bile" ifadesini kullandı. Almanya'da medyanın devlet tarafından denetlenmediğini belirten Roth, RT DE'ye yayın yasağının Alman hükümeti tarafından verilmediğini, bu kararı hukuk ve yasalar çerçevesinde bağımsız bir kuruluşun (Berlin-Brandenburg Medya Kurumu) aldığını kaydetti. "Berlin-Brandenburg Medya Kurumu, lisans olmadan yayın yapılamayacağına karar verdi. Bu her kanal için böyledir" diyen Roth, konuyu Rus mevkidaşı Olga Lyubimova ile, iki ülke arasındaki farklılıkları anlatmak ve hukuksal şartlara dikkat çekmek için görüşmek istediğini ifade etti.

Deutsche Welle'nin merkezinin bulunduğu Bonn'u da kapsayan Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Başbakanı Hendrik Wüst ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Deutsche Welle'ye karşı tavrı, sert bir biçimde kınadığımız, basın özgürlüğüne ağır ve keyfi bir saldırıdır" ifadelerini kullandı:

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü ise Rusya'nın tavrını "son derece orantısız" olarak nitelendirdi. Örgütün Almanya yöneticisi Christian Mihr, Moskova'nın kararını "Basın özgürlüğünün zaten en aza indirgenmiş olduğu bir ülkede bilgilendirilme özgürlüğüne ve medyadaki çok sesliliğe karşı ağır bir darbe" olarak değerlendirdi.

Rusya, RT DE yayınlarının Almanya‘da durdurulmasının ardından Perşembe günü DW'nin Moskova bürosunun kapatılacağını duyurmuş ve burada görevli gazetecilerin akreditasyonlarını iptal etmişti. Alınan karar doğrultusunda DW'nin Moskova ofisi Cuma günü saat 09.00'da kapatıldı.

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