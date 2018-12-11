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Rusya'nın en azılı seri katiline ikinci müebbet: 'Kurbanlarını balta ve çekiçle öldürdü'

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Rusya'da 22 kadını öldürmek suçundan 6 yıldır hapis yatan Mihail Popkov adlı eski polis memuru, 56 kişiyi daha öldürmekten ikinci kez müebbete mahkum edildi.
Rusya'nın en azılı seri katiline ikinci müebbet: 'Kurbanlarını balta ve çekiçle öldürdü'

Öldürülenlerden 55'i kadın, biri de erkek bir polis memuru. Popkov'un kurbanlarını balta ve çekiçle öldürdüğü, parçaladığı cesetleri ormanlık alanlara, yol kenarlarına ve bir mezarlığa attığı açıklanmıştı.

Popkov, duruşmasında 59 kişiyi daha öldürdüğünü itiraf etmişti. Ancak bu cinayetlerden üçünü Popkov'un işlediği kanıtlanamadı.

"Rusya'nın yakın tarihinin en azılı seri katili" olarak nitelendirilen Popkov'un kadınları gece yarısı arabasına alarak öldürdüğü, en az 10 kadına öncesinde tecavüz de ettiği belirlendi.

Popkov'un Sibirya'nın Angarsk kentindeki cinayetlerin en az üçünü görev sırasında polis arabasında işlediği öne sürülüyor.

'Kenti ahlaksız kadınlardan temizliyorum'

53 yaşındaki Popkov, 2012'de DNA örneği sayesinde arabasının bulunmasından sonra yakalanmıştı.

Bazı cesetlerin yanında bulunan lastik izlerinin Niva marka bir araca ait olduğu tespit edilmiş, bunun üzerine kentteki tüm Niva arabalarında testler yapılmıştı.

Ardından kurbanların üzerinde bulunan DNA örnekleriyle eşleştirme yapılmıştı.

Popkov, ülkenin doğusundaki Vladivostok'ta yeni bir araba almaya çalışırken gözaltına alınmıştı.

Polis memuru dışında Popkov'un öldürdüğü kişilerin hepsi yaşları 15 ila 40 arasında değişen kadınlar.

Cinayetlerin 1992-2007 yılları arasında işlendiği belirtiliyor.

'Balta ve çekiçle öldürdü'

2015'te 22 kadını öldürmek suçlamasıyla ömür boyu hapis cezası alan Popkov, savunmasında "Angarsk'ı ahlaksız kadınlardan temizlediğini" söyledi.

Sovyetler Birliği döneminde Andrei Çikatilo 52, "satranç tahtası katili" olarak bilinen Aleksander Piçuşkin de en az 48 cinayet işlemişti.

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