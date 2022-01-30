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Rusya’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Stanislav Osadchiy Rum Basınına Konuştu

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 Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Moskova’nın “bazı kişilerin Kıbrıs’ta iki devlet çözümünün ileriye götürülmesi için yönlendirmelerde bulunduğundan söz ettiği” haber verildi.
Rusya’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Stanislav Osadchiy Rum Basınına Konuştu

 Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Moskova’nın “bazı kişilerin Kıbrıs’ta iki devlet çözümünün ileriye götürülmesi için yönlendirmelerde bulunduğundan söz ettiği” haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, “Kıbrıs’ta İki Devlet Yönlendirmesi Yapıyorlar” başlığıyla geniş yer verdiği haberinde, Rusya’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Stanislav Osadchiy’in gazeteye verdiği demece yer ayırdı.

Osadchiy’nin gazeteye demecinde, üçüncü şahıslar tarafından Kıbrıs sorununda yapılan hamleler konusunda oldukça sert olduğunu yazan gazete, Osadchiy’nin, Rusya’nın çözüm istemediği ve bu gidişata yönelik inisiyatifleri engellediği konusunda bazı kişilerin yaptığı suçlamaları ise reddederek, Moskova’nın ezeli tutumuna göndermede bulunduğunu belirtti.

Gazeteye göre Osadchiy demecinde, “Eğer bir şeyi durdurmaya çabaladıysak, bu BM tarafından belirlenen parametrelerin, sözde yeni olmuş-bitmiş olaylar ve gerçekliklerin kabul edilmesiyle yer değiştirmesiydi. Bu da bize göre, beklenmedik bir şekilde adanın nihai bir şekilde parçalanmasına yol açacak” ifadesini kullandı.

Demecinde “bazı başkentlerden gelen ve müzakerelerin mevcut temellerinin federal modelden iki devlet modeline değiştirilmesini hedefleyen ısrarlı mesaj ve önerileri kabul edilemez olarak da nitelendiren” Osadchiy, ülkesi Rusya’nın, Kıbrıslılara hazır reçeteler ve yapay zaman takvimleri dayatılmasına karşı olduğunu da vurguladı.

Moskova’nın “adanın askerden arındırılmasının kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulmasını, aynı zamanda uzun süredir devam eden modası geçmiş dış garantiler sisteminin değiştirilmesini önemli bir boyut olarak addettiğini” de öne süren Osadchiy, “bunun BM Güvenlik Konseyi’nin garantileriyle birlikte Kıbrıs sorununun çözümü açısından engele dönüştüğünü” savundu.

Rusya’nın “Türkiye’nin kapalı bölge Maraş’taki tek taraflı eylemlerini kınadığını” da dile getiren Osadchiy, uluslararası toplumun Türk faaliyetleriyle ilgili ılımlı tepkisi konusunda ise, AB’nin Türk faaliyetlerine tepkisinin ılımlı olduğunu ifade etti.

Osadchiy, sözlerinin devamında, çifte standart politikasından söz ederek, AB’nin Rusya’yla ilgili yaptığı görüşmelere gönderme yaptı.

Osadchiy şunları ifade etti:

“Bana göre Kıbrıs bir kez daha büyük jeopolitik oyunların aynı zamanda finansal ve ekonomik menfaatlerin tutsağı oldu ve meşhur ‘Avrupa dayanışmasına’ ilişkin birlik yükümlülüklerinin varlığına rağmen; bazı kişiler Türkiye’nin Atlantik’in boğucu kollarından uzaklaşmasını ve Çin’le yakın bir yakınlaşmaya yol açmak istemediler, bazıları yeni göçmen dalgalarından korktu, diğerleri de Türk ekonomisine büyük miktarda para yatırdı.”

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