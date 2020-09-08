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Rusya’nın ikinci ‘corona’ aşısında insanlardaki ilk deneyler tamamlandı

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Rusya’nın ikinci potansiyel Covid-19 aşısını geliştiren Vector Viroloji Enstitüsü, insanlarda ilk deneylerin tamamlandığını duyurdu.
Rusya’nın ikinci ‘corona’ aşısında insanlardaki ilk deneyler tamamlandı

Rusya’nın ilk aşısı Moskova’daki Gamaleya Enstitüsü tarafından ağustos ayında geliştirilmişti.

Çalışmalar 27 Temmuz’da başlamış, geçen hafta 40 bin kişiye aşı yapılacak son aşamaya geçilmişti.

100 gönüllü katıldı

Interfax’ın Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’nun bilgilerine dayandırarak hazırladığı haberinde şu ifadelere yer verildi: “Bugün son 20 gönüllü de hastaneden taburcu edildi. 100 gönüllünün tamamına iki doz aşı uygulanırken gönüllüler 23 gün müşahade altında tutuldu. Tüm gönüllüler kendilerini iyi hissediyorlar.”

Deneylerin sonuçları 30 Eylül’de açıklanacak.

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