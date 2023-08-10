"Rusya’nın KKTC’de konsolosluk açma kararını önemsediğimizi yineliyorum"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rusya Federasyonu’nun KKTC’de konsolosluk

hizmeti vermeye başlayacak olmasını değerlendirdi:

“İnsani ve idari ihtiyaçlarının karşılanması yanında bölgemizde refah ve

istikrarın tesis edilmesine de katkıda bulunabilecek bir adım”



Rusya'nın Lefkoşa Büyükelçisi Murat Zyazikov ve bazı Rus yetkililerin, yakın zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Rusya Federasyonu’nun konsolosluk hizmeti vermeye başlayacağını açıklaması ve bu adımın yakın bir gelecekte atılacağının netleşmesi; dış siyasete insani perspektiften bakan, diplomasinin odak noktasını oluşturan kazan-kazan anlayışının en güncel tezahürüdür.

KKTC’de yaşayan Rus diasporasının sayısının artmasıyla birlikte, insani ve idari nedenlerle ortaya çıkan konsolosluk hizmetleri ihtiyacının giderilmesine yönelik atılmakta olan bu adıma, diplomasinin gücüne inanan, bölgesel ve küresel istikrara hizmet edecek her adımın her zaman arkasında olan şahsımın ve KKTC devletinin desteğinin tam olduğunu belirtmekte fayda görüyorum.

Yaşananlar sonucunda Kuzey Kıbrıs’ta ayrı bir otorite ve yönetimin var olduğu gerçeğini de tüm yalınlığıyla gözler önüne sermekte olan bu adımın KKTC ve Rusya arasındaki beşerî, siyasi ve ticari ilişkilerin çok daha ileri noktalara taşımasına vesile olmasını diliyorum.

Rusya’nın KKTC’de konsolosluk açma kararını önemsediğimizi yineliyor, KKTC’de yaşayan Rus vatandaşlarının insani ve idari ihtiyaçlarının karşılanması yanında bu adımın bölgemizde refah ve istikrarın tesis edilmesine de katkı sağlayacağını değerlendiriyorum.