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Rusya’nın Kontrolden Çıkan Roketi Dünya’ya Düştü

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Rusya'nın Aralık ayında fırlattığı ve dokuz gün boyunca yörüngede mahsur kaldıktan sonra kontrolsüz bir şekilde hareket etmeye başlayan Rusya'ya ait roket Angara A-5 bugün Dünya'ya düştü.
Rusya’nın Kontrolden Çıkan Roketi Dünya’ya Düştü

27 Aralık’ta Rusya tarafından fırlatılan ve dokuz gün boyunca yörüngede mahsur kaldıktan sonra kontrolsüz bir şekilde hareket etmeye başlayan Rusya’ya ait 4 tonluk roket Angara A-5 bugün Dünya’ya düştü.

Dünya’nın 22 bin mil uzaklığındaki bir yörüngeye ulaşması için ayarlanan roket, ateşlenmedeki bir sorun nedeniyle 9 gün boyunca yörüngede mahsur kaldıktan sonra Dünya’ya düştü.

Roket ilk fırlatıldığında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, roketin fırlatılmasını memnuniyetle karşıladığını ve bunun ülkedeki uzay endüstrisinin gelişimine katkı sağlamasını umduğunu açıklamış, Uzay ajansı Roscosmos’un başkanı Dimitri Rogozin de, “Hadi bebeğim” paylaşımıyla Rusya uzay endüstrisi çalışanlarını tebrik etmişti.

OKYANUSA DÜŞTÜ

18. Uzay Kontrol Filosu, dün ABD saati ile 13.08’de 4 tonluk roketin Dünya’ya geri döndüğünü ve Pasifik Okyanusu’na düştüğünü bildirdi.

ABD merkezli CNN International, Avrupa Uzay Ajansı’nın Uzay Enkazı Ofisi başkanı Holger Krag’ın konuyla ilgili görüşlerini aktardı. Krag, Rusya’ya ait roketin 4,7 mil saniye hızla atmosfere giriş yaptığını söyledi.

OLABİLECEK EN İYİ SENARYO

Kontrolden çıkmış roketin, olabilecek en iyi senaryo ile yolculuğunu tamamladığı, herhangi bir yaralanma veya hasara neden olmadığı belirtildi.

At around 5:30pm ET, the 18th Space Control Squadron ‘confirmed the reentry of the IPM 3/PERSEY (#50505, 2021-133A) at 13:08 PDT [4:08pm ET] on 5 Jan, 2022, over the Pacific Ocean,' the agency shared in a tweet

Modern Angara A-5 roketi, Rusya’nın önümüzdeki yıllarda yörüngeye gelişmiş casus ve silah navigasyon uyduları gönderme planlarının başlangıcı olarak kabul edildiği için ülke için büyük öneme sahip.

ÇİN VE RUSYA’DAN ORTAKLAŞA ADIMLAR

Rusya ve Çin’in ortaklaşa yürüttüğü uzay projelerinde de önemli bir role sahip olacak olan Angara A-5 roketi, Ay seyahatleri için de kullanılabilir.

Uzmanlar, uzaya fırlatılan roket ve uyduların belli bir süre sonra Dünya’ya düşme riski olduğunu ve en büyük sorunun ‘nereye ve nasıl düşeceğini’ bilmemeleri olduğunu vurguluyor.

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