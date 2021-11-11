  • BIST 1.639,820
  • Altın 595,45
  • Dolar 9,9370
  • Euro 11,4056
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Rusya'nın petrol ihracat geliri yüzde 41 arttı

» »
Rusya'nın petrol ihracat geliri, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artarak 77,9 milyar dolara çıktı.
Rusya'nın petrol ihracat geliri yüzde 41 arttı

Rusya'nın petrol ihracat geliri, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artarak 77,9 milyar dolara çıktı.

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, ülkede petrol ihracat hacmi yılın 9 ayında geçen yıla kıyasla yüzde 5,8 azalarak 171,3 milyon tona geriledi.

Bu dönemde artan petrol fiyatları nedeniyle Rusya'nın petrol ihracat geliri yüzde 41 artışla 77,9 milyar dolar oldu.

Rusya'nın petrol ürünleri ihracat hacmi ise yüzde 2,7 artarak 109 milyon tona, geliri de yüzde 44,8 yükselerek 50,2 milyar dolara çıktı.

Petrol ve doğal gaz ihracat tutarı, Rusya'da federal bütçenin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Paylaşım Mutfağı Web Sitesi Yayında11 Kasım 2021 Perşembe 12:38
  • KTOEÖS 53. Olağan Genel Kurul'a gidiyor: 2 grup yarışacak11 Kasım 2021 Perşembe 12:25
  • Sucuoğlu: Eksiklikler giderilecek, yetkilendirmeler yapılacak11 Kasım 2021 Perşembe 12:15
  • Meclis toplandı.. UBP-DP Hükümet programı tartışılacak... (Canlı Yayın)11 Kasım 2021 Perşembe 12:08
  • GMB'de 14 gündür maaşlar ödenmedi! GREV BAŞLADI!11 Kasım 2021 Perşembe 11:53
  • Platform 6 maddelik manifesto açıkladı halka mitinge katılım çağrısı yaptı...11 Kasım 2021 Perşembe 11:43
  • Bakan Pilli: Bu ölüm ülkeyi sarstı, hepimiz çok üzgünüz11 Kasım 2021 Perşembe 10:49
  • Dolar, 9.94'ü gördü11 Kasım 2021 Perşembe 10:45
  • KKTC ilk kez Covid-19'dan hayatını kaybeden bir hastaya otopsi yapılıyor11 Kasım 2021 Perşembe 10:42
  • Lefkoşa'da 2 saatlik elektrik kesintisi11 Kasım 2021 Perşembe 09:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti