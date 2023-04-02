  • BIST 4.812,93
  • Altın 1213.935
  • Dolar 19.1595
  • Euro 20.7705
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAHatay Samandağ'da art arda depremler yaşanıyor

Rusya’nın saldırıları devam ediyor

» »
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun bugün Donetsk ve Lugansk bölgelerinin bazı şehir ve yerleşim yerlerine saldırılar düzenlediğini bildirdi.
Rusya’nın saldırıları devam ediyor

Genelkurmaydan yapılan açıklamada, son bir günde Rusya'nın Ukrayna'ya 2 füze ve 25 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

“Rusya bugün Ukrayna'nın Donetsk bölgesinin Drujkivka şehrinin sivil altyapısına ve diğer yerleşim birimlerine balistik füzelerle saldırılar düzenledi.” denilen açıklamada, siviller arasında yaralıların olduğu aktarıldı.

“50’DEN FAZLA SALDIRI PÜSKÜRTÜLDÜ”

Açıklamada, Rus güçlerin ana çabalarını Liman, Bahmut, Avdiyivka ve Marinka yönlerinde saldırılara yoğunlaştırdığına işaret edilerek Ukrayna ordusunun son bir günde Rusların 50'den fazla saldırısını püskürttüğü kaydedildi.

Bahmut, Avdiyivka ve Marinka'da şiddetli çatışmaların devam ettiğine vurgu yapılan açıklamada, Liman yönünde Rus ordusunun Lugansk bölgesinin Kreminna şehrinin güney bölgelerine düzenlediği saldırıların başarısız olduğu belirtildi.

AĞIR SİLAHLARLA BOMBALANDI

Açıklamada, Lugansk bölgesinin Nevske, Dubrova, Belogorivka ve Razdolivka köylerinin ağır silahlarla bombalandığı ifade edildi.

Rus güçlerin Bahmut şehrine saldırılarını sürdürdüğü aktarılan açıklamada, “Ancak askerlerimiz yerleşim yerini tutmaya devam ediyor.” denildi.

Açıklamada, Rusların Donetsk bölgesinin Bogdanivka köyüne başarısız saldırılar düzenlediği kaydedilerek “Düşman, gün içinde Vasyukivka, Orihovo-Vasylivka, Novomarkove, Bahmut, İvanivske, Çasov-Yar, Kurdyumivka, New-York ve Drujivka yerleşim yerlerine saldırılar gerçekleştirdi.” ifadesi kullanıldı.

Avdiyivka ve Marinka yönlerinde Rus ordusunun saldırılarının başarısız olduğu ifade edilen açıklamada, Şahtersk yönünde Rusların Donetsk bölgesinin Pobeda, Novomyhailivka, Ugledar ve Vyleka Novosilka yerleşim birimlerine saldırılar düzenlediği bilgisi verildi. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin: Rusya ile askeri iş birliğini geliştirmeye hazırız31 Mart 2023 Cuma 13:47
  • Ziyaret krizi: Çin’den ABD’ye sert tepki30 Mart 2023 Perşembe 20:26
  • Rusya ABD’li gazeteciyi casusluk şüphesiyle gözaltına aldı30 Mart 2023 Perşembe 13:44
  • Kazakistan’da hükümet istifa etti29 Mart 2023 Çarşamba 16:43
  • Zelenskiy’den sürpriz davet: Putin’in müttefikini çağırdı29 Mart 2023 Çarşamba 12:20
  • BM, Myanmar’da “demokrasiye dönme” çağrısında bulundu29 Mart 2023 Çarşamba 11:00
  • Rusya’nın Kuzey Akım’a sabotajı bağımsız araştırma talebi BMGK’dan geçmedi28 Mart 2023 Salı 14:32
  • Büyük kriz: Putin, o ülkeye gittiği anda tutuklanabilir28 Mart 2023 Salı 11:20
  • Rusya: Ukrayna, Tu-141 tipi İHA ile topraklarımıza saldırdı27 Mart 2023 Pazartesi 12:39
  • Rusya nükleer silah yerleştirme kararı aldı! Ukrayna BMGK’ya çağrı yaptı26 Mart 2023 Pazar 22:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti