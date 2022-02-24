  • BIST 1.888,67
  • Altın 888.748
  • Dolar 14.194
  • Euro 16.0275
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKATurizm Bakanlığı Ocak 2022 verilerini açıkladı

Rusya'nın saldırısı sonrası Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 31 arttı

» »
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinin ardından Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları yüzde 30,7 artış gösterdi.
Rusya'nın saldırısı sonrası Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 31 arttı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinin ardından Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları yüzde 30,7 artış gösterdi.

Finansal piyasalarda, Ukrayna krizinin tırmanması petrol, enerji ve altın fiyatlarını yükseltirken, hisse senedi fiyatlarında keskin düşüş görüldü.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı dünü yaklaşık 88 avro ile tamamlamıştı.

Güne 100 avronun üstünde başlayan doğal gaz kontratlarının fiyatı 125 avroyu gördükten sonra Türkiye saatiyle 10.12'de dünkü kapanışa göre yüzde 30,7 artışla 115 avrodan işlem gördü.

Fiyatlardaki yükselişte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurması ve enerji tedarikinde yaşanabilecek kısıntılarla arzın daha da sıkılaşacağına yönelik endişeler etkili oldu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya-Ukrayna krizi: NATO’ya dördüncü madde çağrısı24 Şubat 2022 Perşembe 10:22
  • Çin: Ukrayna’daki gerilimin asıl sorumlusu ABD24 Şubat 2022 Perşembe 10:18
  • İşgal piyasaları sarstı: İşte altın, petrol, dolar, kripto ve borsalarda son durum24 Şubat 2022 Perşembe 09:54
  • CNN: Belarus'tan Ukrayna'ya giren askeri konvoy görüntülendi24 Şubat 2022 Perşembe 09:52
  • Erdoğan güvenlik zirvesini topluyor24 Şubat 2022 Perşembe 09:41
  • Ukrayna krizi: Putin aldığı kararlarda kimleri dinliyor?24 Şubat 2022 Perşembe 09:40
  • Rusya, Ukrayna operasyonunu başlattı: İşte yaşanan tüm gelişmeler24 Şubat 2022 Perşembe 09:38
  • Arakanlı Müslümanlardan Myanmar Devletinin UAD'de Açtığı Davaya Tepki23 Şubat 2022 Çarşamba 23:26
  • Rusya, ABD yaptırımlarına karşılık verecek23 Şubat 2022 Çarşamba 20:25
  • Attal, Ukrayna'ya Askeri Olarak Müdahale Etmeyeceklerini Söyledi23 Şubat 2022 Çarşamba 19:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti