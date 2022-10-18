Rusya’nın saldırısı sonrası Ukrayna’daki elektrik santrallerinin yüzde 30’u yok oldu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus güçlerinin 10 Ekim’den bu yana düzenlediği saldırılarda ülkedeki elektrik santrallerinin yüzde 30’unu yok ettiğini söyledi. Zelenski, bunun ülkede büyük çaplı elektrik kesintilerine neden olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Rusya ile 2014’te ilhak edilen Kırım arasında yer alan Kerç Köprüsü’nde, 8 Ekim’de bir kamyondaki patlama sonucu yakınında yakıt taşıyan trenin vagonlarında yangın çıkmış, köprüde hasar oluşmuştu. Patlamada, üç kişi hayatını kaybetmişti. Rusya, patlamadan sorumlu tutarak Ukrayna’yı terörizmle suçlamıştı. 10 Ekim’de de Kiev başta olmak üzere birçok Ukrayna şehrinde patlamalar meydana gelmişti. Dün de Kiev’de iki ayrı patlama meydana geldi.

Rus güçleri bugün de Kiev ve diğer büyük şehirlerde enerji tesislerini hedef alan yeni saldırılar düzenledi.

Zelenski, Twitter hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rus güçlerinin saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mesajda, “Rus terörist saldırısı Ukrayna enerji ve kritik altyapıyı hedef alıyor. 10 Ekim’den bu yana, Ukrayna’nın elektrik santrallerinin yüzde 30’u yok edildi ve bu ülke genelinde büyük elektrik kesintilerine neden oldu. Putin rejimiyle müzakereler için yer kalmadı” dedi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaly Kliçko, Rus güçlerinin bu sabah başkente düzenlediği saldırılarda, iki altyapı tesisinin hasar gördüğünü belirterek, şehir sakinlerine elektrik tasarrufunda bulunmaları çağrısı yapmıştı.