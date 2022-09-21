Rusya’nın seferberlik açıklaması ne anlama geliyor? Büyük bir savaşa mı hazırlanıyoruz?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in halkına seslendiği konuşmasında seferberlik çağrısı yapması, yeni bir savaşın başlayacağı şeklinde yorumlanıyor. Ukrayna’nın son günlerdeki askeri başarısının ardında Rusya’nın askeri harekâtındaki yavaşlamanın önemli bir faktör olduğunu belirten siyaset bilimci Prof. Dr. Havva Kök Arslan, batılı haber kaynaklarında yer alan Rusya’nın savaşı kaybetmek üzere olduğu yönündeki haberlerin Kremlin tarafındaki sessizliği bozduğunu vurguluyor. Prof. Dr. Havva Kök Arslan, Rusya’nın Odesa Limanı’na ilerleyerek Ukrayna’nın Karadeniz’e çıkışını kapatma olasılığına dikkat çekerken, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in ‘Büyük bir dünya çatışmasına yaklaşıyoruz’ şeklindeki uyarısının da ciddiye alınması gerektiğini ifade ediyor.

Üsküdar Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İngilizce Bölüm Başkanı Prof. Dr. Havva Kök Arslan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in seferberlik açıklamasını yorumlarken önemli noktalara değindi.

Haberler karşısında Kremlin sessizliğini bozdu

Prof. Dr. Havva Kök Arslan, Putin’in Rus halkına seslendiği konuşmasında ‘Rusya'yı, egemenliğini, toprak bütünlüğünü korumak ve Rus halkının güvenliğini sağlamak için kısmi seferberlik’ ilan ettiğini söyledi ve sözlerini şöyle devam etti:

“Ukrayna’nın son günlerdeki askeri başarısının ardında Rusya’nın proaktif askeri harekâtındaki yavaşlamanın önemli bir faktör olduğu açıktır. ABD’nin Ukrayna’ya silah yardımını artırması ve özellikle batılı haber kaynaklarında Rusya’nın neredeyse savaşı kaybetmek üzere olduğu yönündeki haberlere karşılık Kremlin sessizliğini bozdu diyebiliriz. Bununla birlikte Dugin suikastına Rusya’dan beklenen tepki gelmediği de dile getirilen konulardan birisiydi. Öte yandan Dağlık Karabağ’daki çatışmaların yeniden başlaması, Pelosi’nin Ermenistan ziyareti, Batı’nın Rusya’yı çevreleme politikasının bir diğer ayağı. Şangay İşbirliği Örgütü toplantısının ardından Putin’in kısmi seferberlik ilanı aslında son bir aylık süreçteki suskunluğunu bozduğunu gösteriyor.”

Prof. Dr. Arslan : “Rusya daha sert adımlar atacaktır”

Bu gelişmenin Batı’nın erken zafer öngörüsünü yeniden gözden geçirmesi gerektiğine işaret ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Havva Kök Arslan, “Bu gelişme aynı zamanda Rusya’nın artık daha sert adımlar atacağının da işareti sayılabilir. 23-27 Eylül tarihleri arasında DPR, LPR Kherson ve Zaporozhe’de referandum gerçekleştirilecek. Referandum sonucunda büyük olasılıkla Rusya lehine karar çıkacaktır. Bundan sonrasında Rusya, Doğu Ukrayna’da öncelikli olarak bu bölgelerde ağırlığını ortaya koyacak sonrasında Odesa Limanı’na karşı ilerlemesi büyük olasılıktır. Odesa Limanı, Ukrayna’nın Karadeniz’e açılan kapısı ve Rusya bu yolla Ukrayna’nın denize çıkışını kapatmış olacaktır.” dedi.

Kremlin orduyu güçlendirmeyi hedefliyor

Seferberlik ilanının Rus ordusunun yedekteki askerleri ile belirli askeri uzmanlıklara ve askeri deneyime sahip olanların zorunlu askerliğini kapsadığını ifade eden Prof. Dr. Havva Kök Arslan, “Gönüllüler ile askerlik hizmeti için sözleşme imzalayan yabancılara vatandaşlık hakkı verilmesindeki sürecin de hızlandırılması alınan diğer kararlar arasında yer alıyor. Kremlin bu sayede ordunun yeniden güçlendirilmesi ve tüm olanaklarıyla Ukrayna’da varlık göstermesi bekleniyor.” diye konuştu.

Aleksandar Vucic’in uyarısı ciddiye alınmalı

Prof. Dr. Havva Kök Arslan, sözlerini şöyle tamamladı: “Gelişmeler, Rusya ve Çin'in batı ile arasındaki ilişkilerin daha da karmaşık hale geldiği bir dönemde olduğumuzu gösteriyor. Birinci Dünya Savaşı’na sebep olan kıvılcımın çıktığı topraklar olan Sırbistan’ın Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in ‘İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana benzerini yaşamadığımız büyük bir dünya çatışmasına yaklaşıyoruz’ uyarısını ciddiye almak gerekiyor.”