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Rusya'nın St. Petersburg şehrinde hastanede çıkan yangında 5 Covid-19 hastası öldü

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Rusya'nın St. Petersburg şehrinde hastanede çıkan yangında 5 Covid-19 hastası öldü
Rusya'nın St. Petersburg şehrinde hastanede çıkan yangında 5 Covid-19 hastası öldü

Rusya’nın St Petersburg şehrindeki bir hastanede çıkan yangında yoğun bakım ünitesinde tedavi gören beş Covid-19 hastası hayatını kaybetti.

Rus haber ajansları, yangının bir solunum cihazının kısa devre yapması sonucu çıktığını yazdı.

Rusya Acil Durum Bakanlığı, hastaneden 150 kişinin tahliye edildiğini, yangının kontrol altına alındığı duyurdu.

Yangında kaç kişinin yaralandığı henüz bilinmiyor.

Rusya, dünya genelinde en yüksek Covid-19 vaka sayısına sahip üçüncü ülke.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pazartesi günü kısıtlamaların gevşetileceğini duyurdu. Açıklamanın geldiği gün ülkedeki vaka sayısında 11.656 artış görüldü.

İnşaat, tarım ve fabrika işçileri kısıtlamaların gevşetilmesiyle işlerine dönüyor. Moskova’da toplu taşımda ve mağazalarda maske ve eldiven takmak zorunlu hale getirildi.

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