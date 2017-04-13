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Rusya'nın Suriye konusundaki BMGK tasarısını veto etmesi

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Rusya'nın Suriye konusundaki BMGK tasarısını veto etmesi
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, Rusya'nın Suriye konusundaki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) karar tasarısını veto etmesinin "anlaşılamaz ve yanlış" olduğunu bildirdi.

Ayrault, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın Suriye konusundaki BMGK karar tasarısını veto etmesine ilişkin, "Bu karar anlaşılmaz ve yanlış olmakla birlikte Suriye rejimine katliamları konusunda garanti vermektedir. Suriye halkının şehitlerinin sayısını artırıyor." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Ayrault, ülke olarak kimyasal silah kullanımını ve bunun kullanımını sağlayan mekanizmaları yasaklayan kararı korumaya devam edeceklerini belirtti.

Uluslararası toplumu sorumluluklarını almaya çağıran Ayrault, "Fransa geri çekilmeyecek." değerlendirmesini paylaştı.

Suriye'nin İdlib kentinde yaklaşık 100 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından BMGK'ya 3 karar tasarısı sunulmuştu. Suriye rejiminin İdlib'de düzenlediği kimyasal silah saldırısını kınayan ve sorumluların bulunması için soruşturma açılmasını talep eden ilk tasarıyı ABD, İngiltere ve Fransa sunmuştu. Batılı ülkelerin karar tasarısını "kabul edilemez" olarak nitelendiren Rusya ise BMGK'ya saldırıya ilişkin kınama yerine "derin endişe" ifadesi kullanılan kendi hazırladığı tasarıyı getirmişti.

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