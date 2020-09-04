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Rusya’nın ‘tartışmalı’ aşısında ilk sonuçlar: Katılımcılarda antikor oluştu

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Rusya’nın ‘tartışmalı’ corona aşısı Sputnik V’ye dair veriler sonunda paylaşıldı. Saygın tıp dergisi Lancet’ta yayınlanan faz 2 ve 3 sonuçlarına göre aşı antikor üretimi sağlıyor.
Rusya’nın ‘tartışmalı’ aşısında ilk sonuçlar: Katılımcılarda antikor oluştu

Rusya 11 Ağustos’ta dünyanın ilk ‘corona’ aşısı için onay verdiğini duyurmuş ancak henüz faz 3 denemeleri dahi başlamayan aşı çalışmasına Batı ülkeleri şüpheyle yaklaşmıştı.

Aşıya onay verildiğinde henüz faz 2 ve 3 sonuçları da hakem değerlendirmesi yapılan bilimsel bir yayında yer almamıştı.

Eleştirilere cevap niteliğinde yayınlanan makalede haziran ve temmuz aylarında yapılan ilk iki faz deneylerde her birinde 38 olmak üzere toplam 76 katılımcının yer aldığı, bütün katılımcıların antikor geliştirdiği ve ciddi bir yan etkisinin görülmediği yazıldı.

Ayrıca uzun dönem güvenlik ve etkinlik sağlanması için geniş, uzun dönemli placebo karşılaştırmalı deneylerin ve daha fazla incelemenin gerekli olduğu belirtildi.

Rus Ulusal Varlık Fonu (RDIF) tarafından finanse edilen aşı, Moskova Gamaleya Enstitüsü’nde geliştirilmiş, 1957’deki Sovyetler Birliği’nin dünyanın ilk yapay uydusuna gönderme yaparak Sputnik V ismini almıştı.

RUSYA: SORU SORMA SIRASI BİZDE

Diken'de yer alan habere göre, RDIF’nin başındaki isim Kirill Dmitriev şunları söyledi: “Bu yayınla Batı’nın çok açık bir şekilde Rus aşısını karalamak amacıyla üç haftadır azimle sorduğu bütün sorulara cevap vermiş oluyoruz. Aşı bütün şartları sağlıyor. Şimdi biz Batı’nın aşıları hakkında sorular sormaya başlayacağız”.

Dmitriev ayrıca geniş çaptaki deneylerin geçen hafta başladığını ve şimdiye kadar en az 3 bin kişinin katıldığını söyledi.

Makaleyi değerlendiren ABD’deki John Hopkins Üniversitesi’nde bulunan Uluslararası Aşıya Erişim Merkezi yardımcı direktörü Dr. Naor Bar-Zeev çalışmanın küçük ama teşvik edici olduğunu belirterek, henüz herhangi bir Covid-19 aşısının işe yaradığının klinik olarak kanıtlanmadığını ifade etti.

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