  • BIST 2.434,02
  • Altın 967.464
  • Dolar 17.2738
  • Euro 17.5911
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKATatar: Türkiye üzerinden AB elektrik sistemine bağlanmak gerekiyor

Rusya’nın Ukrayna’da ele geçirdiği kentlerde, Rus eğitim sistemine geçildi

» »
Rusya'nın Ukrayna'da ele geçirdiği kentlerde, Rus eğitim sistemine geçildiği ancak ana dili Ukraynaca olan çocukların kendi dillerinde seçmeli olarak ders alabileceği açıklandı.
Rusya’nın Ukrayna’da ele geçirdiği kentlerde, Rus eğitim sistemine geçildi

Rusya’nın Ukrayna’da ele geçirdiği Herson, Zaporijya ve Mariupol kentlerinde Rus eğitim sistemine geçiliyor. Rusya Eğitim Bakanı Sergey Kravtsov bugün, ele geçirilen Ukrayna'nın Zaporijya Bölgesi’ndeki Melitopol kentini ziyaret ederek, önemli açıklamalarda bulundu.

Rusya’nın Ukrayna'da ele geçirdiği kentlerde öğrencilerin Rus eğitim müfredatına göre eğitim göreceğini ancak Ukraynalı olan öğrencilerin seçmeli olarak Ukraynaca eğitim alabileceğini söyleyen Kravtsov, “Ukrayna dilini kimse yasaklamıyor. Ukraynaca ana dil olarak kalmaya devam ediyor. Ukraynaca eğitim almak isteyen çocuklar için belirli saatler belirlenecek. Daha önce defalarca söyledik. Kardeş halklar arasında birçok ortak dil var. Köklerimiz aynı. Ukrayna dili çok zengin bir dil. Bu nedenle kesinlikle yasak olamaz” dedi.

Ele geçirilen kentlerde eğitimlerini sürdüren öğrencilerin Rus diploması alacağını belirten Kravtsov, “Kurtarılmış bölgelerdeki okul ve kolejlerde Rus devletinin diplomaları verilecek” ifadelerini kullandı.

Daha önce Rusya’nın Ukrayna'da ele geçirdiği kentlerde Rus ordusu tarafından, Rus televizyon ve radyo istasyonları kurulmuştu. Ele geçirilen kentlerde Rus sistemlerine entegrasyon çerçevesinde yaz dönemi boyunca eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda hazırlıkların devam edeceği duyurulmuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya’dan İngiltere’ye Luhansk üzerinden mesaj08 Temmuz 2022 Cuma 15:53
  • Eski Japonya Başbakanı Abe suikasta uğradı, hayatını kaybetti08 Temmuz 2022 Cuma 11:50
  • Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe vuruldu, yere yığıldı08 Temmuz 2022 Cuma 10:40
  • Ukrayna Uluslararası Hava Yolları'ndan İran'a dava07 Temmuz 2022 Perşembe 19:55
  • Rusya’dan ABD’ye yeni tehdit: Alaska’yı geri alırız07 Temmuz 2022 Perşembe 18:35
  • Rusya: Yılan Adası’ndaki Ukraynalı askerler vuruldu07 Temmuz 2022 Perşembe 16:42
  • İkilinin telefon görüşmesi sızdırıldı… Putin’den Macron’a: ‘Spordayım kapa’06 Temmuz 2022 Çarşamba 18:25
  • Sri Lanka'da ekonomik kriz: 'Bebeklerime süt alacak param yok'05 Temmuz 2022 Salı 16:39
  • Asya piyasaları güne yükselişle başladı05 Temmuz 2022 Salı 15:05
  • Kremlin: Putin, ABD’ye tebrik mesajı göndermeyecek04 Temmuz 2022 Pazartesi 18:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti