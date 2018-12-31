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Rusya'nın Uzay Aracında Bulunan Delik İçeriden Açılmış

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Rusya'nın Uzay Aracında Bulunan Delik İçeriden Açılmış
Rusya'nın Uzay Aracında Bulunan Delik İçeriden Açılmış

Rusya'nın Soyuz uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) görevine devam ederken, aracın gövdesinde bir delik bulundu. Deliğin içeriden açılmış gibi gözüküyor olması ise akıllara farklı soruları getirdi.

Rus uzay gemisi Soyuz, araştırmalar yapmak üzere mürettebatıyla birlikte, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevine başlamıştı. Bir süre sonra kozmonotlar, aracın gövdesinde bir delik olduğunu keşfettiler. Bu küçük delik kısa süreli bir basınş kaybına yol açtı fakat ekibin anında müdahele etmesiyle, tehlike önlendi. 

 

 

 

Uzay görevlerinde yer alan ekip, acil ve beklenmedik durumlarda, doğru müdahaleleri yapabilecek kapasiteye sahip insanlar. Bu nedenle de deliğin varlığı kısa sürede fark edilerek, büyük bir hasar oluşmadan gereken yapıldı. Ekip müdahaleyi yapmak için, geminin dış tarafına çıktığında ise şaşırtıcı bir tabloyla karşılaştı. Açılan deliğin şekline bakıldığında, içeriden dışarıya doğru yapılmış bir işlem gibi gözüküyordu. Bu durum sabotaj ihtimallerini ve kafalarda oluşan soru işaretlerini artırdı.

 

Olayın üzerine incelemeler başladı fakat şuan hem NASA hem de Rus yetkililer, bunun nasıl olduğu hakkında net bir bilgi veremiyorlar. Kozmonotların yaptıkları açıklamada ise "Bu tarz bir eylemin, böyle bir ortamda yapılmasının intihar olacağı, sadece yapan kişinin değil tüm ekibin hayatını riske atacak bir durum olduğu" belirtildi. Şu an için herhangi bir problem yaşanmadan ekip dünyaya döndü fakat konu ile ilgili derin araştırmalar yapılmaya devam edilecek.

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