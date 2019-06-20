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Rusya’nın yeni hedefi: Uzayda doğum

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Rusya, ‘uzayda dünyaya gelen ilk bebek’ projesine imza atmayı hedefliyor. Ancak, bilim insanı Dr. Irina Ogneva’nın açıklamasına göre bu konuda gönüllü bulma konusunda zorlanıyor.
Rusya’nın yeni hedefi: Uzayda doğum

Rusya Bilimler Akademisi Tıbbi ve Biyolojik Sorunlar Enstitüsü’nden Ogneva, “Biz daima uzay araştırmaları konusunda ilklere imza attık. Bu nedenle uzayda doğan ilk insanın da bizim projemiz dahilinde bir Rus vatandaşı olmasını istiyoruz” dedi.

Bebeğin doğması kadar sağlıklı doğmasının da çok önemli olduğunu vurgulayann Ogneva, Rus kozmonotların bebeğin dünyaya gelmesi için sperm bağışı yapmayı reddettiğini de belirtti.

“Sperm bağışı olsa hem hamile kalma süreci hem de doğum uzayda olabilir” diyen Ogneva, doğum yapacak gönüllü bulma konusunda da sıkıntı yaşadıklarını anlattı. Ogneva, böyle bir projenin etik tartışmaları beraberinde getirebileceğinin bilincinde olduğunun da altını çizdi.

Bazı uzmanlar ise fetüsünü dokuz ay süreyle yüksek radyasyona maruz kalacağına dikkat çekerek Rusya’nın projesine ihtiyatlı yaklaştı.

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