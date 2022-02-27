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Rusya'ya Bir Yaptırım Daha! AB Komisyonu Başkanı Leyen: Varlıklarını Felç Edeceğiz

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Rusya'ya Bir Yaptırım Daha! AB Komisyonu Başkanı Leyen: Varlıklarını Felç Edeceğiz
Rusya'ya Bir Yaptırım Daha! AB Komisyonu Başkanı Leyen: Varlıklarını Felç Edeceğiz

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri müdahalenin 4. gününe girerken, günlerdir tartışılan bir yaptırımla ilgili nihai karar da verildi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, belirlenen Rus bankalarının uluslararası para transferi sağlayan SWIFT sisteminden çıkarılacağını açıkladı. Başkan Leyen kararı "Rusya Merkez Bankasının varlıklarını felç edeceğiz" sözleriyle açıkladı.

Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılması günlerdir tartışılıyordu. AB'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı geldi. Söz konusu kararı Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen duyurdu. Buna göre ABD ve AB, bazı Rus bankalarını SWIFT sisteminden çıkarıyor.

"MERKEZ BANKASININ VARLIKLARINI FELÇ EDECEĞİZ"

Von der Leyen, yaptığı açıklamada, "Rusya Merkez Bankasının varlıklarını felç edeceğiz. Bu, işlemlerini donduracak, varlıklarını tasfiye etmesini imkansız hale getirecektir" dedi.

 

SWIFT SİSTEMİNDEN ÇIKARILACAKLAR

Rus oligarkların finansal varlıklarını AB piyasalarında kullanmalarını yasaklamak için çalışacaklarını bildiren von der Leyen, belirlenen Rus bankalarının uluslararası para transferi sağlayan SWIFT sisteminden çıkarılacağını açıkladı.

64 ÖNEMLİ KURUMA DA YAPTIRIM GETİRİLMİŞTİ

Daha önce de Rusya'nın 64 önemli kurumuna yaptırım getirilmiş, AB bankalarının, Rus vatandaşlarından 100 bin avrodan daha fazla miktarda mevduat kabul etmeleri yasaklanmış, petrol rafinerileri için gerekli mal, hizmet ve teknoloji gönderilmesi engellenmişti.

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