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Rusya’ya doğalgaz darbesi

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Gazprom sözcüsünün verdiği bilgiye göre, Ukrayna'nın bir doğalgaz tesisini kapatması nedeniyle Rusya'nın Avrupa'ya tedarik ettiği gaz yüzde 26,4 azaldı.
Rusya’ya doğalgaz darbesi

Gazprom sözcüsü Sergey Kupriyanov dün yaptığı açıklamada, “Gazprom, 21 Mayıs itibariyle  Ukrayna topraklarından transit geçiş için 45,9 milyon metreküp Rus gazı sağlıyor. Anccak Sokhranivka istasyonu için yapılan başvuru reddedildi” dedi.

Gazprom, önceki gün Ukrayna üzerinden 62,4 milyon metreküp doğal gaz sevk etmişti. Böylece, Ukrayna üzerinden Avrupa’ya gönderilen doğal gaz hacmi önceki güne göre yüzde 26,4 azalmış oldu.

UKRAYNA TESİSİ KAPATMIŞTI

Ukrayna'nın gaz şebekesi operatörü 11 Mayıs’ta, Rus kontrolünde bulunan bölgelerdeki altyapıyı kontrol edemedikleri için Sokhranivka gaz ölçüm istasyonunda yakıt alımını durdurduğunu açıklamıştı.

Rusya geçen yıl Avrupa Birliği'nin gaz talebinin yaklaşık yüzde 40'ını sağlamıştı. Bu gazın yaklaşık üçte biri ise Ukrayna'nın gaz akışını durdurduğunu açıkladığı Sokhranivka noktasından geçiyordu.

Şuanda Sudzha, Rus gazını Ukrayna üzerinden Avrupa’ya taşıyan tek istasyon. Ukraynalı yetkililer, Sokhranivka’nın Luhansk bölgesinde Rus ordusunun kontrolü altına girdiği için kapatıldığını belirtti.

RUS EKONOMİSİ İÇİN ÖNEMİ BÜYÜK

Gazprom ise tüm gazın Sudzha istasyonu üzerinden aktarılmasının teknik olarak imkansız olduğunu, ancak şirketin sözleşme yükümlülüklerine ve sunulan taleplere göre Avrupalı ​​​​müşterilere gaz tedarik ettiğini söyledi.

Rus doğalgazı Avrupa’nın tükettiği enerji için hayati önemde olmakla birlikte Rusya için de en önemli gelir kaynaklarından biri. Öte yandan Rus gazının transit akışının azalması küresel piyasada doğalgaz fiyatlarını da artırıyor.

AVRUPA İÇİN ENERJİ SORUNU

Ukrayna, savaşa rağmen Rusya'dan Avrupa'ya taşınan doğalgaz için ana rotalardan biri olmaya devam etmişti. Batılı devletlerin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının hedefinde Rus enerji kaynaklarının kullanımını yasaklamak veya aşamalı olarak durdurmak bulunuyor.

Rusya'nın enerji kaynaklarının ithalatı, ülke için savaşta kullanmak üzere önemli bir fon kaynağı olmasının yanı sıra Almanya başta olmak üzere tüm Avrupa için bir enerji sorunu olma özelliği taşıyor.

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