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Rusya’ya doping skandalı darbesi

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Dünya Dopingle Mücadele Ajansı, Rusya’yı dört yıl boyunca uluslararası spor yarışmalarından men etme kararı aldı. Rusya’dan karara itiraz edileceği açıklaması geldi.
Rusya’ya doping skandalı darbesi

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), doping kontrollerine ilişkin laboratuvar sonuçlarında manipülasyon yapıldığı gerekçesiyle Rusya’ya yaptırım uygulama kararı aldı. WADA yönetim kurulunun İsviçre'nin Lozan kentinde yaptığı toplantıda oybirliği ile aldığı karar uyarınca, Rusya spor müsabakalarından dört yıl men edildi.

Bağımsız denetleme komisyonu CRC'nin tavsiyesine göre alınan karar uyarınca, 2020'de Tokyo'da ve 2022'de Pekin'de yapılacak Olimpiyat Oyunlarına Rusya ulusal düzeyde katılamayacak. Bunun yanı sıra Olimpiyatlar, Paralimpik Olimpiyatları veya dünya şampiyonaları gibi uluslararası spor yarışmalarına Rus sporcuların belirli koşullar altında, bireysel düzeyde katılmalarına izin verilecek. Rusya bu tür uluslararası yarışmaları düzenleyemeyecek.

Rusya'ya yönelik yaptırımlar ayrıca, Rus Dopingle Mücadele Ajansı RUSADA'nın WADA üyeliğinin askıya alınmasını da kapsıyor.

Rusya itiraz edecek

Rusya'dan ise karara itiraz edileceği yönünde açıklamalar geldi. Rusya meclisinin spor komisyonu üyesi Dmitri Svişçov Rusya'nın Uluslararası Spor Mahkemesi'ne başvurarak, karara itiraz edeceğini açıkladı. Rusya'nın karara itiraz etmek için 21 gün süresi bulunuyor.

Ne olmuştu?

WADA uzmanları, Moskova'daki laboratuvarda 2012-2015 yılları arasında yapılan doping testlerinin "ne tam ne de orjinal olduğu" tespitinde bulunmuştu. 2017 yılında WADA'ya sızdırılan test sonuçları ile karşılaştırıldığında da bu tespitlerin doğruluğu teyit edilmiş oldu. WADA, Rusya'nın "dezavantaj yaratması muhtemel yüzlerce analiz sonucunu sildiği ya da değiştirdiği" tespitinde bulunmuştu. Bu çerçevede, 145 doping vakasının örtbas edildiği tahmin ediliyor.

Rusya 2018 yılında da Pyeongchang Olimpiyat Oyunlarına ulusal düzeyde katılamamış, 168 sporcu "Rusya'dan Olimpik Atletler" sıfatı ile yarışmıştı.

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