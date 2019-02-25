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Rusya'ya giriş kolaylaşıyor

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Putin yabancı turistlere vize prosedürünün kolaylaştırılması için talimat verdi
Rusya'ya giriş kolaylaşıyor

Rusya lideri Vladimir Putin, Dışişleri Bakanlığı'na, Rusya'ya turist olarak gidecek yabancılara vize verme prosedürünün kolaylaştırılması amacıyla 31 Mart'a kadar öneri hazırlaması için talimat verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanlığı'na, İçişleri Bakanlığı, Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) ile birlikte 31 Mart'a kadar yabancı turistler için vize prosedürlerinin kolaylaştırılmasına için öneri hazırlanması için talimat verdi.

İş dünyası temsilcilerinin ve uzmanların hükümet yetkilileriyle bir araya geldiği ‘Delovaya Rossiya' forumunun sonunda verilen talimatları içeren ve Kremlin'in sitesinde yayınlanan belgede, "Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, FSB ve Rosturizm ile birlikte Rusya Federasyonu'na turizm amacıyla gelen yabancı vatandaşlar için vize prosedürlerinin (elektronik vize uygulamalarının genişletilmesi de dâhil olmak üzere) kolaylaştırılmasına ilişkin öneri sunulması talimatı verildi" dendi.

6 Şubat'ta gerçekleşen ‘Delovaya Rossiya' forumuna katılan üyeler, Dünya Kupası'na hazırlık sürecinde test edilen ve etkili olduklarını kanıtlayan elektronik vize gibi uygulamalarının süresinin uzatılması talebiyle Putin'e başvurmuştu.

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