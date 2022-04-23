Rusya'ya Yaptırımlar RMMO'yu Operasyonel Görev Dışı Bırakıyor

Rusya’ya yönelik uygulanan yaptırımların, Rum Milli Muhafız Ordusu’nu “operasyonel görev” dışında bıraktığı belirtildi.

Haravgi gazetesi “Rusya’ya Yönelik Yaptırımlar Rum Milli Muhafız Ordusu’nu Operasyonel Görev Dışında Bırakıyor” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’ın Rusya’ya karşı uygulanan askeri donanımla ilgili yaptırımlara katılması aynı zamanda Güney Kıbrıs’ın, Rus silah sistemlerinin Ukrayna’ya gönderilmesi amacıyla ABD tarafından ağzının yoklanması konularının birçok endişeye neden olduğunu yazdı.

Anastasiadis hükümetinin, Rusya’ya uygulanan yaptırımları benimsemesinin kısa bir süre zarfında, RMMO’nun önemli silah sistemlerini faaliyet dışı bırakmasına neden olacağını yazan gazete, RMMO Komutanı eski Yardımcısı Andreas Papapavlu, Stratejik İncelemeler Merkezi Başkanı Aristos Aristotelus ve Tümgeneral Andreas Pentaras’ın konu hakkındaki görüşlerine yer verdi.

Habere göre, RMMO Komutanı eski yardımcısı Andreas Papapavlu, RMMO’nın operasyonel açıdan görev dışında kalması tehlikesinin, Güney Kıbrıs’ın Rusya’ya karşı yaptırımlara dahil olması nedeniyle var olduğunu ayrıca Rus silah sistemlerinin muhafaza edilmesiyle de zaten ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Stratejik İncelemeler Merkezi Başkanı Aristos Aristotelus, hükümetin dış politikadaki yönelimlerin değişmesi ve bunun, kamuoyu önünde kabul edilmese de, bölgedeki Rus etkisinin ortadan kaldırılmasını öngören Amerikan ulusal güvenlik stratejisiyle birlikte hazırlanmasının RMMO’ya olumsuz etkilerinin olmaya başladığını söyledi.

Rusya’ya yönelik yaptırımların etkilerinin Güney Kıbrıs’ın savunmasını yaraladığını söyleyen Aristotelus, bu yaptırımlardan dolayı RMMO’nun ağır silah gücünün yüzde 60’nın etkilendiğini de belirtti.

Tümgeneral Andreas Pentaras ise açıklamasında Rus silah sistemlerinin kullanılması nedeniyle alternatif çözümler aranması gerektiğini ifade etti.