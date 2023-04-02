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Rusya’yı karıştıran skandal video: Putin öfkelendi, ceza geldi

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, sosyal medyada paylaşılan bir video Kremlin'i karıştırdı.
Rusya’yı karıştıran skandal video: Putin öfkelendi, ceza geldi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 1 yılı aşkın bir süredir devam ederken, Moskova’da üst düzey bir yetkilinin “alem videosu skandalı” patlak verdi.

Sosyal medyada paylaşılan videoda ismi açıklanmayan ama üst düzey bir yetkili olduğu tahmin edilen bir adamın iki kadınla çıplak görüntüleri yer alıyor. Videoda kimliği belirlenmeyen adam amirine, “Lütfen yarın görevime geç gitmeme izin verin, muhtemelen öğlen saatlerinde iş başı yapabileceğim, biraz uyumak istiyorum. Kardeşim lütfen biraz uyuyayım. Yarın biraz geç geleceğim ama yarın toparlarım” dediği duyuluyor.

“LÜTFEN İZİN VER DENIS”

Yatakta yatan kadınlardan biri de ,”Lütfen izin ver Denis” diyor. Kadının Denis diye seslendiği kişiyle ilgili olarak muhalif Rus medya kuruluşları bu videonun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en güvendiği isimlerden biri olan Denis Valeryeviç’e hitaben kaydedildiğini öne sürdü.

Rus medya kuruluşu Baza, bu videonun Kremlin’de rahatsızlık yarattığını aktarırken, “Bu video sebebiyle videoyu çeken kişinin cepheye gönderilmesi gündemde” iddiasını ortaya attı. Videoyu çeken kişinin bir askeri okulda görev aldığı tahmin ediliyor.

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