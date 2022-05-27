Rusya’yla gerginlik: NATO uçakları havalandı

Finlandiya ve İsveç'in NATO’ya üyelik başvurusu Rusya ile bölge ülkeleri arasında tansiyonu artırırken dün Norveç-Finlandiya sınırında iki Rus savaş uçağı görülmesi gerilime yol açtı.

Basına bugün yansıyan haberlere göre, Norveç Hava Kuvvetleri tarafından fark edilen Rus uçaklarını önlemek için NATO'ya bağlı F-35 uçakları havalandı. NATO üyesi olan Norveç, Rus uçaklarının Norveç Denizi’ne yöneldikten sonra geri döndüğünü duyurdu.

Norveç Hava Kuvvetleri'nden Stine Barclay Gaasland, savaş uçaklarının sınırdaki olası bir ihlale karşı sürekli tetikte olduğunu belirtti. Gaaslandi bölgede bu tür durumların daha önce de yaşandığını ifade etti.

Ukrayna işgali sonrasında İsveç ve Finlandiya'nın güvenlik kaygıları nedeniyle NATO'ya üyelik başvurusunda bulunması, Rusya'da tepkilere yol açıyor. Rusya, daha önce Baltık bölgesinde NATO'nun artan varlığını kendisi için bir tehdit olarak gördüğünü bildirmişti.