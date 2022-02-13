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Rusya'yla gerilim sürerken Ukrayna, hava sahasının kapatılmayacağını açıkladı

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Rusya'yla gerilim sürerken Ukrayna, hava sahasının kapatılmayacağını açıkladı
Rusya'yla gerilim sürerken Ukrayna, hava sahasının kapatılmayacağını açıkladı

Rusya'yla gerilim sürerken Ukrayna, hava sahasının kapatılmayacağını açıkladı

ABD ve Batı ülkeleri, Ukrayna'daki vatandaşlarını ülkeden ayrılmaya çağırdı

Batılı ülkeler Rusya tehdidi karşısında Ukrayna'daki vatandaşlarına ülkeden ayrılmalarını söylerken Kiev, hava sahasını kapatmak için bir gerekçe olmadığını açıkladı. 

AFP'nin aktardığı habere göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin danışmanlarından Mikhaylo Podolyak, Rusya'yla gerilim karşısında Ukrayna hava sahasının kapatılmasının bir anlamı olmadığını, kapatılırsa "kısmi kuşatmaya" benzeyeceğin söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusuna asker yığmasıyla başlayan gerilimde gelinen son noktada ABD ve Batı ülkeleri, Ukrayna'daki vatandaşlarını ülkeden ayrılmaya çağırdı. 

Alman havayolu şirketi Lufthansa, Ukrayna'daki durumu yakından takip ettiğini, hava trafiğini durdurmayı değerlendirdiğini açıkladı. 

ABD, Rusya'nın işgalinin "her an gerçekleşebileceği" mesajını verirken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sükûnet çağrısında bulundu.

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