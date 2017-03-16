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Rutte'nin partisi gerilimi düşürmek istiyor

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Rutte'nin partisi gerilimi düşürmek istiyor
Hollanda'da seçimleri kazanan Başbakan Mark Rutte'nin Halk Özgürlük ve Demokrasi Partisi (VVD), Türkiye ile tansiyonun düşürülmesini istiyor. Hollanda Savunma Bakanı, "gerilimin azaltılması gerektiğini" söyledi.

Hollanda'daki parlamento seçimlerinin galibi Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD), Başbakan Mark Rutte'ye Türkiye'ye karşı daha uzlaşmacı bir ton kullanılmasını önerdi.

Hollanda Savunma Bakanı Jeanine Hennis-Plasschaert, seçim sonuçlarının belli olmasının ardından Lahey'de yaptığı açıklamada Türkiye ile yaşanan gerginliğin azaltılmasını istediklerini dile getirdi.

Son günlerde yaşandığı gibi devam etmemesi gerektiğini vurgulayan Bakan Hennis-Plasschaert, ancak Rutte'nin aşırı sağcı Geert Wilders'e oylarını kaptırmamak için Türkiye ile gerginliği tırmandırdığı suçlamasını ise geri çevirdi. Bunun doğru olmadığını belirten Hennis-Plasschaert, "Kırmızı çizgiyi göstermek zorundaydık" diye konuştu. Hennis-Plasschaert, bunun seçimlerle ilgisi olmadığını söyledi.

Hollanda'da dün yapılan seçimlerde Rutte'nin partisi VVD, 150 sandalyeli meclise 31 milletvekili gönderererek birinci parti oldu. Ancak VVD, 2012 yılındaki seçimlere oranla 10 sandalye kaybederek oy oranlarında düşüş yaşadı. Geert Wilders'in lideri olduğu aşırı sağcı PVV partisi ise yükseliş kaydederek sandalye sayısını 15'ten 19'a çıkardı.

Hollanda ve Türkiye arasında yaşanan kriz öncesi anketler, Rutte ve Wilders'in partilerinin başa baş olduğunu gösteriyordu.

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