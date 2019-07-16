Rüya Taner Finlandiya’da konser verecek

Yılmaz Taner tarafından yapılan açıklamaya göre, perşembe günü yerel saatle 19.00’da Porvoo Katedrali’nde yer alacak konserde Rüya Taner, Finlandiya'nın La Tempesta Orkestrası eşliğinde Avusturyalı Orkestra Şefi Robert Lehrbaumer yönetiminde solistler Linda Hedlund (Keman/ Finlandiya) ve Claude Hauri (Viyolonsel / İsviçre) ile sahne alacak.

Konserde, Beethoven'in “Keman, Viyolonsel, Piyano ve Orkestra için Do Majör Triple Konçertosu” seslendirilecek.

Konser KKTC’nin Helsinki Temsilciği ile Avusturya'nın Helsinki Büyükelçiliği işbirliği ve katkılarıyla gerçekleştirilecek.