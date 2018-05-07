Rüya Taner Mersin Uluslararası Klasik Müzik Festivali’nin kapanış gecesinde sahne alacak

Piyanist Rüya Taner, 17’nci Mersin Uluslararası Klasik Müzik Festivali’nin kapanış gecesinde sahne alacak.
Rüya Taner, Festival’in son günü olan yarın, kapanış konserinde, "Mersin Devlet Opera ve Balesi” ile “Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası” orkestraları eşliğinde, solist olarak Ed. Grieg'in piyano konçertosunu seslendirecek. Mersin Kültür Merkezi'nde yer alacak olan konser, saat 20.00’de başlayacak.
Rüya Taner, 22’nci Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali kapsamında ise, 24 Mayıs’ta, Ankara'dan gelecek olan Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası Orkestrası eşliğinde konser verecek
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