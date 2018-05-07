  • BIST 102.336
  • Altın 179,841
  • Dolar 4,2605
  • Euro 5,0814
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAİşte Google'da Kıbrıs ile ilgili en çok aranan şey

Rüya Taner Mersin Uluslararası Klasik Müzik Festivali’nin kapanış gecesinde sahne alacak

» »
Rüya Taner Mersin Uluslararası Klasik Müzik Festivali’nin kapanış gecesinde sahne alacak
Rüya Taner Mersin Uluslararası Klasik Müzik Festivali’nin kapanış gecesinde sahne alacak

Piyanist Rüya Taner,  17’nci Mersin Uluslararası Klasik Müzik Festivali’nin kapanış gecesinde sahne alacak.

Rüya Taner, Festival’in son günü olan yarın, kapanış konserinde, "Mersin Devlet Opera ve Balesi” ile “Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası” orkestraları eşliğinde, solist olarak Ed. Grieg'in piyano konçertosunu seslendirecek. Mersin Kültür Merkezi'nde yer alacak olan konser, saat 20.00’de başlayacak.

Rüya Taner, 22’nci Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali kapsamında ise, 24 Mayıs’ta, Ankara'dan gelecek olan Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası Orkestrası eşliğinde konser verecek
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 28 yaşındaki Şevket Kılıç hayatını kaybetti07 Mayıs 2018 Pazartesi 09:23
  • Baraka, “Homofobi, Transfobi ve Bifobi Haftası” nedeniyle etkinlik düzenliyor07 Mayıs 2018 Pazartesi 09:19
  • Gökkuşağı Türk Müziği Derneği konser verecek07 Mayıs 2018 Pazartesi 09:13
  • “Suya Düşen Damlalar“ ebru sergisi açılıyor07 Mayıs 2018 Pazartesi 09:12
  • Trafik Haftası başlıyor07 Mayıs 2018 Pazartesi 09:03
  • Güngör’de yangın…07 Mayıs 2018 Pazartesi 08:59
  • Yolların tamir işi gençlere kaldı07 Mayıs 2018 Pazartesi 07:50
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!07 Mayıs 2018 Pazartesi 07:45
  • "EYLÜL'DE YENİ BİR CRANS MONTANA"07 Mayıs 2018 Pazartesi 06:45
  • Akıncı'dan Anastasiadis'e başsağlığı telefonu06 Mayıs 2018 Pazar 20:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti