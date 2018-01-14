  • BIST 114.645
  • Altın 161,296
  • Dolar 3,7498
  • Euro 4,5487
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAMehmet Altan ve Şahin Alpay'a tahliye

Rüya Taner Uzak Doğu turnesine çıkıyor

»
Rüya Taner Uzak Doğu turnesine çıkıyor
Piyanist Rüya Taner, 11 gün sürecek Uzak Doğu turnesine çıkıyor.

Rüya Taner,  ilk olarak Burnei  Sultanlığında, Türkiye Büyükelçiliği  ile Burnei Müzik Derneği işbirliği ve THY’nin katkılarıyla 17 Ocak’ta resital sunacak.  Taner konser sonrasında  oluşturulacak "Master Class"larda piyano öğrencilerine dersler verecek.

Taner, 22 Ocak  Pazartesi gün Tayland'ın Başkenti Bangkok' a geçerek  burada da  resital verecek.  Resitalinde  müzisyen besteci olan  Tayland Kralı Bhumibnol’un   jazz elementlerinden esinlenerek bestelediği "Kinair  Süiti’nden Nature Waltz”u seslendirecek.

Rüya Taner resitalinden ardından   Bangkok' ta da Devlet Müzik Enstitüsü’nde piyano öğrencilerine ders verecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Güzellik ve müziği aynı anda sahneye taşıyan piyanist: Lola Astanova09 Ocak 2018 Salı 13:10
  • Fatih Akın'a Altın Küre08 Ocak 2018 Pazartesi 13:45
  • Sevilen türkü “Mağusa Limanı”na 40 yerel sanatçının yer aldığı klip çekildi05 Ocak 2018 Cuma 15:36
  • İzle-Tartış’ta “Ben Daniel Blake” filmi gösterilecek04 Ocak 2018 Perşembe 19:10
  • Işık Kitabevi’nden şiir dinletisi03 Ocak 2018 Çarşamba 17:16
  • YDÜ Stüdyo Fotoğrafları Sergisi, 2 Ocak’ta Açılıyor… 31 Aralık 2017 Pazar 18:04
  • Argasdi Dergisi 2018'de 15 Yaşında31 Aralık 2017 Pazar 12:57
  • Bandista "BanDoBanDo Yılbaşı Partisi"nde çalıyor!30 Aralık 2017 Cumartesi 21:19
  • KTDT yeni oyunu “İstibdat Kumpanyası” ile tiyatroseverlerle buluşuyor.26 Aralık 2017 Salı 09:14
  • Ulvi Keser’in “Nazife’nin Hayatı” kitabı yayımlandı25 Aralık 2017 Pazartesi 15:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti