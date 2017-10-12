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Rüya Taner’den LAÜ’de piyano resitali

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Rüya Taner’den LAÜ’de piyano resitali
Rüya Taner 25 Ekim 2017 tarihinde saat: 20:00’ da LAÜHukuk Fakültesi Amfi Konferans Salonu’nda resital verecek.

Türkiye İş Bankası sponsorluğunda, Lefke Avrupa Üniversitesi işbirliği, katkısı ve Müzik Vakfı Organizasyonu ile ‘Bir Belde Bir Resital’ projesi adı altında düzenlenecek olan Üniversite Resitalleri çerçevesinde ünlü piyanist Rüya Taner 25 Ekim 2017 tarihinde saat: 20:00’ da LAÜ Hukuk Fakültesi Amfi Konferans Salonu’nda resital verecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye’nin önde gelen genç kuşak piyanistlerinden Steinway and Sons sanatçısı olan Rüya Taner ilk müzik çalışmalarına babası Yılmaz Taner ile başladı. Küçük yaşta girmiş olduğu Ankara Devlet Konservatuvarı’nda Piyano öğrenimini Mithat Fenmen ve Tulga Çetiz ile sürdürerek, 1983 yıllında ‘‘Üstün Yetenekli Çocuklar Yetiştirme Yasası’’ ‘ndan yararlanarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devlet Bursu ile Londra’da bulunan
‘‘Guildhall School of Music and Drama’’ ‘da Prof Joan Havill’in öğrencisi oldu. 1994 yılında ise ender verilen ‘‘ Konser Piyanisti’’ ünvanını alarak mezun oldu.

2001 yılından itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı “Özel Sanat Danışmanlığı’nın” yanı sıra Taner, “Kuzey Kıbrıs Bellapais Müzik Festivali” ile “Kuzey Kıbrıs Uluslararası Lefke Sanat Festivali” sanat danışmanlığını da yürütmektedir. Taner, son yıllarda, solistlik kariyeri’nin yanı sıra, genç nesil solist arkadaşlarıyla ve “Adap”a bağlı piyanistlerle birlikte “Oda Müziği” konserleri vermektedir.

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