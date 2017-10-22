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Rüya Taner’in üniversite resitalleri başlıyor

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Rüya Taner’in üniversite resitalleri başlıyor
Taner, Çarşamba günü saat 20.00’de ise, Lefke Avrupa Üniversitesi  Hukuk Fakültesi Büyük Amfi Konferans Salonunda resital verecek.

Konser Piyanist Rüya Taner’in üniversite resitalleri başlıyor. Taner’in, "Bir Belde Bir Resital" projesi kapsamında İŞ Bankası ana sponsorluğunda gerçekleştireceği resitallerin ilki, yarın akşam saat 19.30’da Bellapais Manastırı’nda yer alacak. Resital, Uluslararası Final Üniversitesi’nin işbirliği ve Müzik Vakfı organizasyonuyla verilecek. İkinci konser de aynı çerçevede ve yine Manastır’da yer  alacak; Salı günü saat 20.00’de başlayacak.

Taner, Çarşamba günü saat 20.00’de ise, Lefke Avrupa Üniversitesi  Hukuk Fakültesi Büyük Amfi Konferans Salonunda resital verecek.

Rüya Taner resitallerinde Shumann/Liszt, Debussy, Chopın, Grıeg,  Taner
Ve Mendelssohn'un eserlerini seslendirecek.

Rüya Taner'in KKTC üniversite resitaller projesi Aralık ayında da devam edecek.

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