Rüyam KARACA Millet Partisi Genel Başkanı oluyor...“Beşiği sallayan, Dünya’yı da sallar”

Milletin Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Rüyam Karaca, katıldığı programda Milletin Partisi’ne dair açıklamalarda bulundu.

Kurucu Başkan Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun “Partimizin Genel Başkanı bir kadın olacak, kadın bir Genel Başkan ile seçime gireceğiz” söylemleri üzerine Genel Başkanlık için kulislerle isminin konuşuluyor olması üzerine açıklamalarda bulunan Rüyam Karaca; söylemleri doğruladı.

“Tevdi edilen her göreve hazırız”

Parti içerisinden bu görevin kendisine tevdii edildiğini belirten Karaca; “Partimizin yetkili kurumlarının her türlü kararı başımızın üstünedir. Bizim için unvanların önemi yoktur; önemli olan davamızdır” diyerek partinin uygun gördüğü her göreve hazır olduğunu vurguladı.

Sözde değil özde söylemler

Kendisine Genel Başkanlık için teklif geldiğini ifade eden Karaca; Kadın Kolları’na böyle bir görev talebi gelmesinden dolayı onur duyduğunu belirterek; “Sayın Zaroğlu her konuşmasında kadınlara ve gençlere verdiği önemin altını çiziyor; bu da bu söylemin söz de değil özde olduğunu gösteriyor” dedi.

Genel Başkanlık için tek isim; Rüyam Karaca

Milletin Partisi’nin kurultayının henüz tamamlanmaması üzerine başka bir ismin aday olup olmayacağı konusunda net bilgi olmadığını da söyleyen Kadın Kolları Başkanı; şuan için Genel Başkanlık için bahsi geçen tek ismin de kendisi olduğunu belirtti.

“Beşiği sallayan, Dünya’yı da sallar”

“Beşiği sallayan Dünya’yı da sallar” sloganıyla harekete geçtiklerini belirten Karaca; gerek parti için de gerek KKTC halkı tarafından bir kadının Genel Başkan olarak konuşulmasından duyduğu mutluluğu ve aldığı olumlu tepkileri aktaran Karaca; “Bu ülke bizim evimiz. Biz evimizi temizleye geliyoruz. Bir anne olarak benim için en önemli şey bu ülkenin çocukları. Çocuklarımız ilerleyen süreçte bu ülkede refah içinde yaşatabilecek miyiz? Yaşayabilmeleri için ne yaptık bu zamana kadar? Bu dürtülerle harekete geçtik. Biz Milletin güçlü kadınları olarak sahalardayız. Bu kirlenmiş siyaseti biz temizleyeceğiz ve bozulmuş düzeni biz düzelteceğiz” dedi.