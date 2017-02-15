Rüzgar Erkoçlar'dan sevgilisine romantik evlilik teklifi

Çift, yaz aylarında düğün yapmayı planlıyor.
Rüzgar Erkoçlar ve sevgilisi Tuğba Beyazoğlu dünyaevine girmeye hazırlanıyor. Yaklaşık 4 yıl önce cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar aradığı aşkı buldu.
EVLİLİK TEKLİF EDECEĞİNİ DUYURMUŞTU
Daha önce 14 Şubat tarihinde sevgilisi Tuğba Beyazoğlu'na evlilik teklif edeceğini açıklayan Rüzgar Erkoçlar dün bu sözünü tuttu. Kendilerini karikatür olarak çizdiren çift daha sonra Rüzgar Erkoçlar tarafından hazırlanan mekana gittiler.
ALKIŞLAR EŞLİĞİNDE BEKLENEN TEKLİFİ YAPTI
Orada arkadaşları tarafından alkışlar eşliğinde Tuğba Beyazoğlu'na evlilik teklif eden Rüzgar Erkoçlar'ın mutlu olduğu her halinden anlaşılıyor.
2013 YILINDA CİNSİYET DEĞİŞTİRMİŞTİ
Molped reklamının ardından 'Bütün Çocuklarım', 'Emret Komutanım' gibi dizilerde rol alan Nil Erkoçlar, 2013 yılında ameliyatla erkek olup ismini Rüzgar olarak değiştirmişti.
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