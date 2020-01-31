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Rüzgar geliyor

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Yarın Kuvvetli Rüzgar, Çarşamba Hafif Yağmur Bekleniyor
Rüzgar geliyor

 Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre yarın kuvvetli rüzgar, çarşamba günü de hafif yağmur bekleniyor.

1-7 Şubat tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge periyodun ilk günleri yüksek, diğer günlerde alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığının genellikle iç kesimler ve sahillerde 16 - 19 ºC dolaylarında seyretmesi beklenirken, rüzgar, periyodun ilk günleri kuzeyli, diğer günlerde güney ve batı yönlerden orta kuvvette, yarın zaman zaman kuvvetli esecek.

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